فوائد مذهلة لتناول الثوم على الريق!

وصف علماء الطب القدامى والمعاصرين الثوم بأنه عبارة عن صيدلية متنقلة، نظراً لفوائدها الكبيرة على صحة الإنسان، إلى جانب استخدامها في تقوية وتعزيز المناعة، واستخدامها في العلاجات المختلفة.
ولا بد أنك سمعت عن فوائد الثوم لجسمك، وهناك منافع مذهلة لها أيضًا إذا تناولتها في ساعات الصباح الأولى، فما هي هذه الفوائد؟
يعتبر الثوم واحد من الأطعمة الأكثر فعالية للحفاظ على الصحة، حيث أنه يساعد الدورة الدموية والجهاز الهضمي على العمل بشكل جيد، وينصح الخبراء بتناوله على الريق، فلماذا؟
بلا شك أن الثوم يعمل على تعزيز جهاز المناعة، وخفض ضغط الدم، ومكافحة أمراض القلب، كما أنه يساعد على التخلص من السموم.
وتشير بعض الدراسات أن تناول الثوم على الريق أو على معدة فارغة يقدم لك العديد من الفوائد الصحية، ربما لا يرغب الكثيرون بذلك، بسبب رائحة الثوم في الفم، ولكن تستطيع تغيير نكهة فمك بسهولة بعد تناولها.
ما هي فوائد الثوم على الريق؟
فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تتناول الثوم على معدة فارغة:
- يحافظ على مستوى الدهون في الجسم: أن تناول الثوم الخام في الصباح، قد يخفف من الدم الطبيعي، مما يساعد على استقرار مستوى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول في الجسم.
- وكشفت الدراسات أيضًا أن مركبات الكبريت الموجودة في الثوم قد تقوي الأمعاء من أجل امتصاص أفضل للمغذيات من الطعام.
- مصدر للمضادات الحيوية: الثوم الخام هو أحد المضادات الحيوية الطبيعية الأكثر فاعلية، وترتفع هذه الفائدة إذا كان الثوم يستهلك على معدة فارغة.
- إن قطعة من الثوم النيء تقتل البكتيريا وتساعد على منع عمل البكتيريا في القناة الهضمية، كما ويحتوي الثوم على مركبات كبريتية مثل الأليسين والألين والأفيون، التي تساعد على علاج البرد والسعال.