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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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فيديو شعاع في الفضاء يشبه رفرفة اجنحة الخفاش!

  • فلسطين اليوم - غزة -متابعة
  • 18:03 - 29 يونيو 2020
شعاشع في الفضاء يشبه جناح الخفاش.JPG شعاشع في الفضاء يشبه جناح الخفاش.JPG
تقارير
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اثار مقطع فيديو شعاع في الفضاء يشبه اجنحة الطيور حالة من الدهشة والاستغراب لدى العلماء الذين طالبوا بمزيد من الدراسة ومراقبة هذا الشعاع.

وكانت وسائل اعلام ذكرت أن تليسكوب هابل العملاق التقاط سحابة عملاقة من الغاز والغبار تبعد 1400 سنة ضوئية، على شكلٍ وصفها البعض بأنها تشبه أجنحة الخفاش.

وقال عالم الفلك كلاوس بونتوبيدان: "الظل يتحرك وهو يرفرف مثل أجنحة الطيور".

ويبلغ عمر النجم HBC 672، مليوني عام، ويعتقد العلماء أنه قد يستمر في التكتل حتى يشكل كويكبات وكواكب مثل النظام الشمسي.

ويقع النجم وقرصه في سحابة أكبر من الغاز والغبار تسمى سديما انعكاسيا.

 

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