اضبط الان تردد قناة سبيستون Spacetoon Plus الجديد 2020

يتصدر تردد قناة سبيستون Spacetoon Plus محركات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي لا سيما بعد تغير تردد القناة بداية عام 2020

وتعتبر القناة من أهم قنوات الأطفال وأبرزها في الوطن العربي نظرًا لما تقدمه من برامج وألعاب متعددة للأطفال.

وتحظى القناة على متابعة الملايين من الأطفال في الوطن العربي والعالم اجمع، كما تقوم ببث مباشر على مدار الساعة دون توقف.

ومن أهم البرامج التي تقدمها ما يلي:

غورميتي Gormitti Transformers Cyberverse Blazing Team سيف الصاعقة أبطال الكرة "" الفرسان شعلة ريكا السراب إنيوشا سيف الصاعقة دورايمون ج2 أنا و أخواتي بابار و مغامرات بادو ج 3 Zafari نونتان Moonzy / 50 + Hanakappa ميا The new Teletubbies سعد و سعيد ماشا و الدب ج3 نونتان روفترز Octonauts S4 The Mojicons Pi Po Pa / 17 MY LITTLE PONY S9 Riky Zoom S2 Beybattle Burst Evolution Gormitti دايس شعلة ريكا السراب إنيوشا

تردد قناة سبيستون Spacetoon Plus

وتهتم قناة سبيس تون بعرض الأفلام الكرتونية والبرامج المتخصصة للأطفال والتي تعمل على تنمية الأطفال من سن الثلاثة حتى عشر سنوات.

فيما يتابعها جيل التسعينيات من القرن الماضي بشكل كبير جدًا نظرًا لأنها انطلقت بداية الألفية الجديدة عام 2000.

وانطلقت القناة في مارس عام 2000 بفقرة أطفال ضمن تلفزيون البحرين الحكومي وانطلقت كقناة مستقلة في 2002. لها مقران؛ الأول في دمشق والثاني افتتح في 2003 في دبي.

والقناة لها عشرة كواكب تحدد أصناف الرسوم المتحركة حسب المحتوى أو العمر.

تقدم spacetoon العديد من المسلسلات الكرتونية على قناة سبيس تون على مدار اليوم، حيث تعرض سلسلة مسلسل كونان ومسلسل (مازنجر – زد) كامل مترجم باللغة العربية، ومسلسل ترانسفورمرز برايم الموسم الأخير، وغيرها من المسلسلات الكرتونية.

يمكنكم البحث عن تردد قناة سبيستون للأطفال من خلال التردد الموضح لكم :