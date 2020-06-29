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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اضبط الان تردد قناة سبيستون Spacetoon Plus الجديد 2020

  • فلسطين اليوم - دبي
  • 16:56 - 29 يونيو 2020
اضبط الآن تردد قناة سبيستون 2020 اضبط الآن تردد قناة سبيستون 2020
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يتصدر تردد قناة سبيستون Spacetoon Plus محركات البحث على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي لا سيما بعد تغير تردد القناة بداية عام 2020

وتعتبر القناة من أهم قنوات الأطفال وأبرزها في الوطن العربي نظرًا لما تقدمه من برامج وألعاب متعددة للأطفال.

 وتحظى القناة على متابعة الملايين من الأطفال في الوطن العربي والعالم اجمع، كما تقوم ببث مباشر على مدار الساعة دون توقف.

ومن أهم البرامج التي تقدمها ما يلي:

 

غورميتي

Gormitti

Transformers Cyberverse

 

Blazing Team

سيف الصاعقة

أبطال الكرة "" الفرسان

شعلة ريكا

السراب

إنيوشا

سيف الصاعقة

دورايمون ج2

أنا و أخواتي

بابار و مغامرات بادو ج 3

Zafari

نونتان

Moonzy / 50 + Hanakappa

ميا

The new Teletubbies

سعد و سعيد

ماشا و الدب ج3

نونتان

روفترز

Octonauts S4

The Mojicons

Pi Po Pa / 17

MY LITTLE PONY S9

Riky Zoom S2

Beybattle Burst Evolution

Gormitti

دايس

شعلة ريكا

السراب

إنيوشا

 

 

 

 

 تردد قناة سبيستون Spacetoon Plus

 

وتهتم قناة سبيس تون بعرض الأفلام الكرتونية والبرامج المتخصصة للأطفال والتي تعمل على تنمية الأطفال من سن الثلاثة حتى عشر سنوات.

فيما يتابعها جيل التسعينيات من القرن الماضي بشكل كبير جدًا نظرًا لأنها انطلقت بداية الألفية الجديدة عام 2000.

وانطلقت القناة في مارس عام 2000 بفقرة أطفال ضمن تلفزيون البحرين الحكومي وانطلقت كقناة مستقلة في 2002. لها مقران؛ الأول في دمشق والثاني افتتح في 2003 في دبي.

والقناة لها عشرة كواكب تحدد أصناف الرسوم المتحركة حسب المحتوى أو العمر.

تقدم spacetoon العديد من المسلسلات الكرتونية على قناة سبيس تون على مدار اليوم، حيث تعرض سلسلة مسلسل كونان ومسلسل (مازنجر – زد) كامل مترجم باللغة العربية، ومسلسل ترانسفورمرز برايم الموسم الأخير، وغيرها من المسلسلات الكرتونية.

 

يمكنكم البحث عن تردد قناة سبيستون للأطفال من خلال التردد الموضح لكم :

القمر الصناعي

نايل سات

تردد قناة سبيستون كرتون

11785

معدل الاستقطاب

عمودي

معدل الترميز

27500

 

 

 

 

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