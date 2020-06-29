قرارات مهمة من الكابينيت "الإسرائيلي"

اتخذ الكابينيت الإسرائيلي –مجلس الوزراء المصغر- قرارات مهمة لمنع تفشي فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في الأراضي المحتلة، ومحاولة الاحتلال لخفض ومحاصرة تفشي الفيروس.

وأوضح بيان صادر عن الكابينيت وفقًا لوسائل اعلام الاحتلال فإن إسرائيل ستقيد حركة المستوطنين داخل قاعات الحفلات والافراح لينخفض عدد الأشخاص فيها الى مئة فقط.

كما أنها ستخفض عدد اليهود المتطرفين داخل دور العبادة بحيث لا يتجوز عددهم الـ50، إضافة إلى تشديد القيود المفروضة على المستوطنين بسبب تصاعد المنحنى الوبائي في الأراضي المحتلة.

يُشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل تُشير إلى انخفاض نسبة التصدير العام الحالي في نفس الوقت عن العام الماضي بنسبة 27% بسبب أزمة كورونا ليبلغ ثلاثة مليارات وأربعمئة مليون دولار.