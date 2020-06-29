وظيفة عظم الرقبة تثير السخرية في فلسطين

أثار مصطلح "عظام الرقبة" الذي أطلقته وزيرة المرأة الفلسطينية آمال حمد دفاعًا عن توظيف ابن شقيقتها كمرافق لها، حالة من السخرية والغضب على منصات التواصل الاجتماعي لا سيما في فلسطين.

وتعاني شريحة واسعة من الفلسطينيين خاصة الخريجين من انعدام توفر فرص العمل، مما يدفعهم لترقب ديوان الموظفين سواء في غزة أو الضفة أو اعلان مؤسسات خاصة عن امتحانات للتوظيف هنا أو هناك أملًا في الحصول على وظيفة.

وشهدت الفترة الماضية في فلسطين وضعًا اقتصاديًا صعبًا جدًا حيث لم يتم صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر مايو 2020 اضافة إلى أنها كانت تصرف جزء من الراتب منذ فترة طويلة جدًا.

وتفاجأ الفلسطينيون قبل أيام بتعين شخصيات مقربة جدًا من الوزراء والقيادات المحسوبة على حركة فتح في مراكز حكومية نافذة دون أن يشارك الموظفون الجدد في امتحانات التوظيف أو تدرج أسمائهم ضمن سلم التوظيف.

الأمر ازداد سوءًا حينما اجابة وزيرة المرأة أمل حمد على سؤالًا حول سبب توظيف ابن شقيقها كمرافق لها حيث قالت: "من حقي أن يكون مرافقي زي ما بقولوا من عظم الرقبة من أهلي على الأقل".

وظيفة عظم الرقبة

وعقب تصريح الوزيرة تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي مصطلح عظم الرقبة بسخرية كبيرة في اشارة منهم إلى أن الوظائف ليس للخبرة أو للمهنية أو للخريجين ولكن لمن هم من عظم الرقبة أي الأقارب والأحباب فقط.

الاعلامية أماني كساب والتي كانت تعمل منسقة اعلامية للوزير حمد على بند العقد المؤقت عبرت عن غضبها لهذا النهج الخطير من التوظيف.

وقالت كساب على حساب منصات التواصل الاجتماعي: "إن استحقاق الوظيفة موزع حسب قرب الشخص وليس خبرته"، مشيرة إلى أنها لم تحصل على تثبيت وظيفي كما فعلت الوزيرة مع ابن شقيقتها رغم عدم امتلاكه الخبرة التي تمتلكها أماني.

وأوضحت أماني، أنها لم تحصل على المستحقات المالية، بعد كل هذه السنوات تبعاً لـ"العقد المؤقت"، مبينة أن وزيرة شؤون المرأة أكدت في لقاء مع الزميل أحمد سعيد، عبر صفحته على الفيسبوك، أن ابن شقيقها خضع لامتحان كطبيب ونجح فيه، وللأسف التصريح والرفض الإسرائيلي حال دون استلامه لعمله في مستشفيات الضفة، وأنه تقدم للوظيفة مثله مثل أي مواطن عادي، وأيضاً أكدت أن ابن شقيقتها، مرافقها، تم تعيينه على بند العقد المؤقت لأنه مثل ما قالت من عظم الرقبة، بس (لكن) أنا أكلت حقي بالعقد المؤقت بعد جهد سنين بالعمل معها كمنسقة إعلامية، وعلى عينك يا تاجر، ولما كان حدا يتوسط يحل المشكلة تحكيله فش (لا يوجد) عقود بقرار من رئيس الوزراء".

فيما علق أحد النشطاء باقول:

عاجل تسجيل ارتفاع كبير بعدد التعينات للاقارب وخاصة من منطقة عظم الرقبة

فيما نشر أحد النشطاء صورة هيل عظمي وأوضح من خلال الرسم السلم الوظيفي لمن هم من رقبة العظم وقال إن رقبة العظم تشمل الوظائف التالية:

(وكيل وزارة – مدير عام – مدير A – مدير B – مدير C – موظف اداري – موظف لوجستي".

وفي ذات السياق دعا رائد حموري الفلسطينيات إلى "غسل أيديهن من الوزيرة"، وغسل اليد مصطلح مجازي شعبي يستخدمه الفلسطينيون، كما غالب العرب، للإشارة إلى عدم جدوى الشخص أو تحقق منفعة حقيقية بسبب أفعاله.

بينما علق شابٌ اخر بالقول: