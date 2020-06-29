توغل محدود لآليات الاحتلال شرق رفح جنوب القطاع

توغلت جرافات الاحتلال الاسرائيلية فجر اليوم الاثنين 29/6/2020، وبشكل محدود في اراضي المواطنين شرق رفح جنوب القطاع ، وشرعت بأعمال تجريف واسعة.

مصادر محلية، قالت إن 6 جرافات عسكرية توغلت انطلاقًا من بوابة موقع "صوفا" العسكري شرق مدينة رفح؛ لمسافة محدودة خارج السياج الأمني.

وأضافت المصادر، أن الآليات شرعت بأعمال تجريف وتمشيط في المنطقة وسط إطلاق نار متقطع.

ويشار الى ان آليات الاحتلال العسكرية تتوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها وفلاحتها.