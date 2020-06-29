تحديث اولاً بأول ..تردد جميع قنوات النايل سات 2020

يهتم المواطنون في الوطن العربي للبحث عن جميع ترددات قنوات النايل سات 2020 من أجل تحديث جهاز التلفاز ، وفي هذا المقال سنجمع لكم جميع الترددات.
وهناك عدة طرق لاستقبال القنوات اما بتحديث جميع القنوات عبر رابط واحد أو باستقبالها بشكل فردي.
سنقدم لكم اليوم الطريقة الفردية لاستقبال القنوات على النايل سات لجميع الترددات الجديدة 2020.
جميع ترددات النايل سات
تردد بعض قنوات القرآن الكريم
تردد قناة السعودية / تردد 12149 H أفقي_ معدل الترميز 27500.
تردد 11179 H أفقي_ معدل الترميز 27500.
تردد 12054 v _ معدل الترميز 27500.
تردد القنوات الاخبارية 2020
قناة : سكاي اخبار 11977 | V | 3/4
-قناه : بي بي سي 12198 | V | 3/4
قناة : الحدث 12344 | H | 3/4
-قناة : الأمة 10815 | H | 3/4
– قناة :روسيا اليوم 10892 H
-قناه : المصريه 11765 | H | 6/5
-قناة : العربية 11678 |v |3/4
قناة : العربية حدث 11678 |V|3/4
-قناة : المسيرة 11012 5/6 H
-قناه : المصدر 11526 3/4 H
قناة : القدس 11317 | V | 3/4
-قناه : صدي البلد اخبار 12169 | /5/6 | 27500
قناة : نايل اخبار 11843 | H |3/4
تردد قناة الجزيرة مباشر مصر 11256 |H |3/4
تردد قناة :الجزيرة 11630 |V | 3/4
قناه : اونست الاخباريه 10815 | 27485 | 3/4
قناة: السعودية الإخبارية 12149 /3/4 V
قناة ليبيا 218 نيوز تستقبل الآن على الأجهزة العادية SD تردد 12399 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500.
قناة السراج أو الأقصى الفلسطينية تردد 10922 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500.
قناة العربى
التردد الأول 10971 أفقى أو H معامل ترميز 27500
الجودة HD على نفس التردد وهو 11636 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500
قناة أون لايڤ التردد: 10853 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500، بجودة SD، وجودة عالية HD
قناة الأقصى التردد: 11013 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500.
قناة القدس التردد: 11315 – عمودى أو رأسى (V) – معامل ترميز 27500.
قناة عودة الفلسطينية التردد: 12645 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500.
قناة فلسطين لايڤ التردد الأول: 12645 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500التردد الثانى: 11430 – عمودى أو رأسى (V) – معامل ترميز 27500.
قناة اليمن اليوم التردد: 12687 – أفقى (H) – معامل ترميز. 27500
جميع ترددات النايل سات 2020
قناة MBC دراما.قناة MBC دراما.
معدل الترميز 27500 التردد 11559 V.
معدل الترميز 27500 التردد 11471 V.
قناة أبو ظبي.
معدل الترميز 27500 التردد 12226 H.
معدل الترميز 27500 التردد 12567 H.
قناة روتانا دراما.
معدل الترميز 27500 التردد 11296 H.
قناة الحياة مسلسلات.
معدل الترميز 27500 التردد 12437 V.
قناة دراما.
معدل الترميز 27500 التردد 11488 V.
قناة الساعة دراما.
معدل الترميز 27500 التردد 12562 V.
قناة تي دراما.
معدل الترميز 27500 التردد 11258 H
قناة كايرو مسلسلات.
معدل الترميز 27500 التردد 12562 V.
قناة الشاشة دراما.
معدل الترميز 27500 التردد 12562 V.
قناة زي ألوان.
معدل الترميز 27500 التردد 11938 V
قناة بانوراما دراما 1/2.
معدل الترميز 27500 التردد 12341 V.
بانوراما يوم 11258 نايل سات 27500
ام بي سي دراما 11471 نايل سات 27500
أون دراما 10853 نايل سات 27500
صدى البلد دراما 11430 نايل سات 27500
دي إم سي دراما 11449 نايل سات 27500
النهار دراما 11488 نايل سات 27500
نايل دراما 11834 نايل سات 27500
سي بي سي دراما 11488 نايل سات 27500
أبو ظبي دراما 12467 نايل سات 27500
كايرو دراما 10777 H نايل سات 27500
الحياة مسلسلات 12437 نايل سات 27500
الشاشة دراما، والشاشة مسلسلات 12562 نايل سات 27500
تردد قناة كايرو مسلسلات 2018
11117 (v) نايل سات 27500 – 5/6
سورية دراما 10921 V نايل سات 27500
PLAY HEKAYAT
حريم السلطان دراما
تايم تركي 11177 H نايل سات 27500
Al Amakeh Drama 11227 V نايل سات 27500
تايم دراما 11525 H نايل سات 27500
بانوراما دراما 1بانوراما درما 2 12341 H نايل سات 27500
زي الوان 12437 V 27500
MAJESTlC Drama
كايرو مسلسلات 12560 V نايل سات 27500
تحديث تردد قنوات المسلسلات 2020
قناة الأماكن دراما بدوية
تردد 10758 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500.
قناة فاميلى دراما
تردد 10873 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500.
قناة أبوظبى دراما
التردد الأول بتقنية عادية SD وهو 12226 أفقى أو H معامل ترميز 27500
التردد الثانى بتقنية عالية الجودة FULL HD 1080p وهو 12467 أفقى أو H معامل ترميز 27500.
قناة زى ألوان
التردد الأول 12418 أفقى أو H معامل ترميز 27500
التردد الثانى 11938 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500
تردد قنوات الأفلام اولا
قناة روتانا سينما
تعتبر قناة روتانا سينما هي أولى القنوات المتخصصة في عرض الأفلام العربية حيث اشتهرت قناة
روتانا سينما بشعار “مش هتقدر تغمض عينيك” فتقدم أفلام عربية متنوعة
وتحتوي على أكبر مكتبة أفلام عربياً.
– معدل الترميز 27500 التردد 11296 أفقي (3/4).
تردد قنوات الأفلام
قناة نايل سينما.
إحدى القنوات المصرية التابعة لمجموعة قنوات النيل حيث تهتم بعرض أفضل الأفلام المصرية
الكلاسيكية الكوميدية والرومانسية بالإضافة إلى الأفلام التاريخية والأفلام
التي تخلد ذكرى حرب أكتوبر.
– معدل الترميز 27500 التردد 11842 أفقي (آلي)-
قناة نيو ألوان سينما.
– معدل الترميز 27500 التردد 12562 رأسي (آلي)-
قناة البيت بيتك.
– معدل الترميز 27500 التردد 11257 أفقي (آلي)-
قناة اليوم سينما.
تم إطلاقها في عام 2017 حيث تقدم نخبة من الأفلام العربية بدون فواصل إعلانية
وبدون توقف.
– معدل الترميز 27500 التردد 12604 أفقي (آلي)-
تردد قنوات الأفلام الأجنبية
قناة MBC 2
أولى القنوات في الوطن العربي التي اهتمت بعرض أفضل الأفلام الأجنبي
– معدل الترميز 27500 التردد 11470 عمودي
– معدل الترميز 27500 التردد 11785 رأسي V-
تعتبر من القنوات التي تمتاز بتقديم أفلام الرعب دون توقف وعلى مدار 24 ساعة
– معدل الترميز 27500 التردد 10872 عمودي V-
– معدل الترميز 27500 التردد 11938 عمودي V-
قناة Top Movies
– معدل الترميز 27500 التردد 11872 عمودي V-
قناة B4U أفلام
– معدل الترميز 27500 التردد 11938 عمودي V-
قناة نجوم هوليود
– معدل الترميز 27500 التردد 12562 عمودي V-
قناة Zee Aflam
– معدل الترميز 27500 التردد 11938 عمودي V-
قناة C1 Action
– معدل الترميز 27500 التردد 12562 عمودي V-
جميع ترددات النايل سات 2020
تردد القنوات الرياضية على نايل سات
تردد قناة النهار سبورت :
تردد :12436 استقطاب :عمودى الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6
تردد قناة النيل الرياضية
تردد :11842 استقطاب :افقي الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6
تردد قناة النادى الاهلى
تردد :12169 استقطاب :عمودى الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6
تردد بديل : 11392 استقطاب :عمودى الترميز : 27500 معدل الخطأ :3/4
تردد قنوات Mbc Pro الرياضية
تردد :11559 استقطاب :عمودى الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6
تردد قناة دبى الرياضية
تردد :12225 استقطاب :افقى الترميز : 27500 معدل الخطأ :3/4
تردد قناتى ابوظبى الرياضية
تردد :12225 استقطاب :افقى الترميز : 27500 معدل الخطأ :3/4
تردد قناة الشارقة الرياضية
تردد :11976 استقطاب :عمودى الترميز : 27500 معدل الخطأ :3/4
تردد قناتى بى ان سبورت bein Sport الرياضية
تردد :11084 استقطاب :افقى الترميز : 27500 معدل الخطأ :2/3
تردد :12245 استقطاب :عمودى الترميز : 27500 معدل الخطأ :2/3
تردد قناة ليبيا 1 الرياضية
تردد :11765 استقطاب :افقى الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6
تردد قناة ليبيا 2 الرياضية :
تردد :12380 استقطاب :افقى الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6
تردد قناة الكأس الرياضية
تردد :12054 استقطاب :عمودى الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6
تردد قناة الكويت الرياضية
تردد :11822 استقطاب :عمودى الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6
تردد قناة العراق الرياضية
تردد :12380 استقطاب :افقى الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6
تردد قناة الاردن الرياضية
تردد :10930 استقطاب :افقى الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6
تردد قناة البحرين الرياضية
تردد :11641 استقطاب :افقى الترميز : 27500 معدل الخطأ :3/4
جميع ترددات النايل سات 2020
جميع القنوات الرياضية المفتوحة على قمر نايل سات 2020
Abu Dhabi Sports 3/4/5/6 HD
Dubai Sports HD – Abu Dhabi PPV HD
12092 V
DVB-S2/QPSK
MPEG-4 27500 5/6
sports Neelian – تردد : 11678 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500
jorden sport – تردد : 10930 – إستقطاب :H – معدل الترميز : 27500
alhyat sport *soon – تردد : 11219 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500
KTV SPORT – تردد : 11678 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500
BAHIRIAN SPORT 1 – تردد : 11641 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500
BAHIRIAN SPORT 2 – تردد : 11641 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500
JSC SPORT 1 – تردد :12245 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500
JSC SPORT 2 – تردد :12245 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500
1 & 2 AD SPORT – تردد :12226 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500
JSC SPORT GLOB – تردد :12245 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500
IRAQIA SPORT – تردد :12380 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500
KUWAIT SPORT – تردد :118230 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500
SHARJAH SPORT – تردد :11976 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500
SAUDI SPORT – تردد :12149 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500
DUBAI SPORT – تردد :11785 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500
NILE SPORT – تردد :11842 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500
ALNAHAR SPORT – تردد :12437 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500
LIBYA SPORT – تردد :12360 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500
WAHDAAT – تردد :12206 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500
AL AHLY – تردد :12360 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500
جميع ترددات النايل سات 2020
Dubai Sports Bundesliga
12226 H
DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
Al Jazeera Sport News
12245 V
DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
Al Jazeera Sport Channel HD 1/2/3/4
12265 H
DVB-S2/8PSK
MPEG-4 27500 2/3
Al Jazeera Sport
Al Jazeera Sport Channel +1/+2/+3/+4/+5
Al Jazeera Sport News
12284 V
DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
Dubai Sports Dubai Racing
11785 V
DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
OSN Sports 4 OSN Sports
11804 H
DVB-S2/QPSK
MPEG-4 27500 5/6
Kuwait TV Sport
11823 V
DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
Nile Sports
11843 H
DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
OSN Sports 3
11881 H
DVB-S2/QPSK
MPEG-4 27500 5/6
Sharjah Sport
11977 V
DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
OSN Sports 2 HD
11996 H
DVB-S2/8PSK 27500 2/3
Al Dawri & Al Kass Sport Channel
12054 V
DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
Al Iraqiya Sports (Al-Iraqiya 3)
12380 H
DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
Line Sport
12418 H
DVB-S/MPEG-2 27500 3/4
Al-Nahar Sport
12437 V
DVB-S/MPEG-2 27500 5/6
Abu Dhabi Sports 1 HD
Abu Dhabi Sports 2 HD Abu Dhabi Sports Extra HD
12467 H
DVB-S2/8PSK
MPEG-4 27500 2/3