تحديث اولاً بأول ..تردد جميع قنوات النايل سات 2020

يهتم المواطنون في الوطن العربي للبحث عن جميع ترددات قنوات النايل سات 2020 من أجل تحديث جهاز التلفاز ، وفي هذا المقال سنجمع لكم جميع الترددات.

وهناك عدة طرق لاستقبال القنوات اما بتحديث جميع القنوات عبر رابط واحد أو باستقبالها بشكل فردي.

سنقدم لكم اليوم الطريقة الفردية لاستقبال القنوات على النايل سات لجميع الترددات الجديدة 2020.

جميع ترددات النايل سات

تردد بعض قنوات القرآن الكريم

تردد قناة السعودية / تردد 12149 H أفقي_ معدل الترميز 27500.

تردد 11179 H أفقي_ معدل الترميز 27500.

تردد 12054 v _ معدل الترميز 27500.

تردد القنوات الاخبارية 2020

قناة : سكاي اخبار 11977 | V | 3/4

-قناه : بي بي سي 12198 | V | 3/4

قناة : الحدث 12344 | H | 3/4

-قناة : الأمة 10815 | H | 3/4

– قناة :روسيا اليوم 10892 H

-قناه : المصريه 11765 | H | 6/5

-قناة : العربية 11678 |v |3/4

قناة : العربية حدث 11678 |V|3/4

-قناة : المسيرة 11012 5/6 H

-قناه : المصدر 11526 3/4 H

قناة : القدس 11317 | V | 3/4

-قناه : صدي البلد اخبار 12169 | /5/6 | 27500

قناة : نايل اخبار 11843 | H |3/4

تردد قناة الجزيرة مباشر مصر 11256 |H |3/4

تردد قناة :الجزيرة 11630 |V | 3/4

قناه : اونست الاخباريه 10815 | 27485 | 3/4

قناة: السعودية الإخبارية 12149 /3/4 V

قناة ليبيا 218 نيوز تستقبل الآن على الأجهزة العادية SD تردد 12399 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500.

قناة السراج أو الأقصى الفلسطينية تردد 10922 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500.

قناة العربى

التردد الأول 10971 أفقى أو H معامل ترميز 27500

الجودة HD على نفس التردد وهو 11636 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500

قناة أون لايڤ التردد: 10853 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500، بجودة SD، وجودة عالية HD

قناة الأقصى التردد: 11013 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500.

قناة القدس التردد: 11315 – عمودى أو رأسى (V) – معامل ترميز 27500.

قناة عودة الفلسطينية التردد: 12645 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500.

قناة فلسطين لايڤ التردد الأول: 12645 – أفقى (H) – معامل ترميز 27500التردد الثانى: 11430 – عمودى أو رأسى (V) – معامل ترميز 27500.

قناة اليمن اليوم التردد: 12687 – أفقى (H) – معامل ترميز. 27500

جميع ترددات النايل سات 2020

قناة MBC دراما.قناة MBC دراما.

معدل الترميز 27500 التردد 11559 V.

معدل الترميز 27500 التردد 11471 V.

قناة أبو ظبي.

معدل الترميز 27500 التردد 12226 H.

معدل الترميز 27500 التردد 12567 H.

قناة روتانا دراما.

معدل الترميز 27500 التردد 11296 H.

قناة الحياة مسلسلات.

معدل الترميز 27500 التردد 12437 V.

قناة دراما.

معدل الترميز 27500 التردد 11488 V.

قناة الساعة دراما.

معدل الترميز 27500 التردد 12562 V.

قناة تي دراما.

معدل الترميز 27500 التردد 11258 H

قناة كايرو مسلسلات.

معدل الترميز 27500 التردد 12562 V.

قناة الشاشة دراما.

معدل الترميز 27500 التردد 12562 V.

قناة زي ألوان.

معدل الترميز 27500 التردد 11938 V

قناة بانوراما دراما 1/2.

معدل الترميز 27500 التردد 12341 V.

بانوراما يوم 11258 نايل سات 27500

ام بي سي دراما 11471 نايل سات 27500

أون دراما 10853 نايل سات 27500

صدى البلد دراما 11430 نايل سات 27500

دي إم سي دراما 11449 نايل سات 27500

النهار دراما 11488 نايل سات 27500

نايل دراما 11834 نايل سات 27500

سي بي سي دراما 11488 نايل سات 27500

أبو ظبي دراما 12467 نايل سات 27500

كايرو دراما 10777 H نايل سات 27500

الحياة مسلسلات 12437 نايل سات 27500

الشاشة دراما، والشاشة مسلسلات 12562 نايل سات 27500

تردد قناة كايرو مسلسلات 2018

11117 (v) نايل سات 27500 – 5/6

سورية دراما 10921 V نايل سات 27500

PLAY HEKAYAT

حريم السلطان دراما

تايم تركي 11177 H نايل سات 27500

Al Amakeh Drama 11227 V نايل سات 27500

تايم دراما 11525 H نايل سات 27500

بانوراما دراما 1بانوراما درما 2 12341 H نايل سات 27500

زي الوان 12437 V 27500

MAJESTlC Drama

كايرو مسلسلات 12560 V نايل سات 27500

تحديث تردد قنوات المسلسلات 2020

قناة الأماكن دراما بدوية

تردد 10758 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500.

قناة فاميلى دراما

تردد 10873 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500.

قناة أبوظبى دراما

التردد الأول بتقنية عادية SD وهو 12226 أفقى أو H معامل ترميز 27500

التردد الثانى بتقنية عالية الجودة FULL HD 1080p وهو 12467 أفقى أو H معامل ترميز 27500.

قناة زى ألوان

التردد الأول 12418 أفقى أو H معامل ترميز 27500

التردد الثانى 11938 عمودى أو رأسى أو V معامل ترميز 27500

تردد قنوات الأفلام اولا

قناة روتانا سينما

تعتبر قناة روتانا سينما هي أولى القنوات المتخصصة في عرض الأفلام العربية حيث اشتهرت قناة

روتانا سينما بشعار “مش هتقدر تغمض عينيك” فتقدم أفلام عربية متنوعة

وتحتوي على أكبر مكتبة أفلام عربياً.

– معدل الترميز 27500 التردد 11296 أفقي (3/4).

تردد قنوات الأفلام

قناة نايل سينما.

إحدى القنوات المصرية التابعة لمجموعة قنوات النيل حيث تهتم بعرض أفضل الأفلام المصرية

الكلاسيكية الكوميدية والرومانسية بالإضافة إلى الأفلام التاريخية والأفلام

التي تخلد ذكرى حرب أكتوبر.

– معدل الترميز 27500 التردد 11842 أفقي (آلي)-

قناة نيو ألوان سينما.

– معدل الترميز 27500 التردد 12562 رأسي (آلي)-

قناة البيت بيتك.

– معدل الترميز 27500 التردد 11257 أفقي (آلي)-

قناة اليوم سينما.

تم إطلاقها في عام 2017 حيث تقدم نخبة من الأفلام العربية بدون فواصل إعلانية

وبدون توقف.

– معدل الترميز 27500 التردد 12604 أفقي (آلي)-

تردد قنوات الأفلام الأجنبية

قناة MBC 2

أولى القنوات في الوطن العربي التي اهتمت بعرض أفضل الأفلام الأجنبي

– معدل الترميز 27500 التردد 11470 عمودي

– معدل الترميز 27500 التردد 11785 رأسي V-

تعتبر من القنوات التي تمتاز بتقديم أفلام الرعب دون توقف وعلى مدار 24 ساعة

– معدل الترميز 27500 التردد 10872 عمودي V-

– معدل الترميز 27500 التردد 11938 عمودي V-

قناة Top Movies

– معدل الترميز 27500 التردد 11872 عمودي V-

قناة B4U أفلام

– معدل الترميز 27500 التردد 11938 عمودي V-

قناة نجوم هوليود

– معدل الترميز 27500 التردد 12562 عمودي V-

قناة Zee Aflam

– معدل الترميز 27500 التردد 11938 عمودي V-

قناة C1 Action

– معدل الترميز 27500 التردد 12562 عمودي V-

جميع ترددات النايل سات 2020

تردد القنوات الرياضية على نايل سات

تردد قناة النهار سبورت :

تردد :12436 استقطاب :عمودى الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6

تردد قناة النيل الرياضية

تردد :11842 استقطاب :افقي الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6

تردد قناة النادى الاهلى

تردد :12169 استقطاب :عمودى الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6

تردد بديل : 11392 استقطاب :عمودى الترميز : 27500 معدل الخطأ :3/4

تردد قنوات Mbc Pro الرياضية

تردد :11559 استقطاب :عمودى الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6

تردد قناة دبى الرياضية

تردد :12225 استقطاب :افقى الترميز : 27500 معدل الخطأ :3/4

تردد قناتى ابوظبى الرياضية

تردد :12225 استقطاب :افقى الترميز : 27500 معدل الخطأ :3/4

تردد قناة الشارقة الرياضية

تردد :11976 استقطاب :عمودى الترميز : 27500 معدل الخطأ :3/4

تردد قناتى بى ان سبورت bein Sport الرياضية

تردد :11084 استقطاب :افقى الترميز : 27500 معدل الخطأ :2/3

تردد :12245 استقطاب :عمودى الترميز : 27500 معدل الخطأ :2/3

تردد قناة ليبيا 1 الرياضية

تردد :11765 استقطاب :افقى الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6

تردد قناة ليبيا 2 الرياضية :

تردد :12380 استقطاب :افقى الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6

تردد قناة الكأس الرياضية

تردد :12054 استقطاب :عمودى الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6

تردد قناة الكويت الرياضية

تردد :11822 استقطاب :عمودى الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6

تردد قناة العراق الرياضية

تردد :12380 استقطاب :افقى الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6

تردد قناة الاردن الرياضية

تردد :10930 استقطاب :افقى الترميز : 27500 معدل الخطأ :5/6

تردد قناة البحرين الرياضية

تردد :11641 استقطاب :افقى الترميز : 27500 معدل الخطأ :3/4

جميع ترددات النايل سات 2020

جميع القنوات الرياضية المفتوحة على قمر نايل سات 2020

Abu Dhabi Sports 3/4/5/6 HD

Dubai Sports HD – Abu Dhabi PPV HD

12092 V

DVB-S2/QPSK

MPEG-4 27500 5/6

sports Neelian – تردد : 11678 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500

jorden sport – تردد : 10930 – إستقطاب :H – معدل الترميز : 27500

alhyat sport *soon – تردد : 11219 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500

KTV SPORT – تردد : 11678 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500

BAHIRIAN SPORT 1 – تردد : 11641 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500

BAHIRIAN SPORT 2 – تردد : 11641 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500

JSC SPORT 1 – تردد :12245 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500

JSC SPORT 2 – تردد :12245 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500

1 & 2 AD SPORT – تردد :12226 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500

JSC SPORT GLOB – تردد :12245 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500

IRAQIA SPORT – تردد :12380 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500

KUWAIT SPORT – تردد :118230 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500

SHARJAH SPORT – تردد :11976 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500

SAUDI SPORT – تردد :12149 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500

DUBAI SPORT – تردد :11785 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500

NILE SPORT – تردد :11842 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500

ALNAHAR SPORT – تردد :12437 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500

LIBYA SPORT – تردد :12360 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500

WAHDAAT – تردد :12206 – إستقطاب : H – معدل الترميز : 27500

AL AHLY – تردد :12360 – إستقطاب : V – معدل الترميز : 27500

جميع ترددات النايل سات 2020

Dubai Sports Bundesliga

12226 H

DVB-S/MPEG-2 27500 3/4

Al Jazeera Sport News

12245 V

DVB-S/MPEG-2 27500 3/4

Al Jazeera Sport Channel HD 1/2/3/4

12265 H

DVB-S2/8PSK

MPEG-4 27500 2/3

Al Jazeera Sport

Al Jazeera Sport Channel +1/+2/+3/+4/+5

Al Jazeera Sport News

12284 V

DVB-S/MPEG-2 27500 3/4

Dubai Sports Dubai Racing

11785 V

DVB-S/MPEG-2 27500 3/4

OSN Sports 4 OSN Sports

11804 H

DVB-S2/QPSK

MPEG-4 27500 5/6

Kuwait TV Sport

11823 V

DVB-S/MPEG-2 27500 5/6

Nile Sports

11843 H

DVB-S/MPEG-2 27500 5/6

OSN Sports 3

11881 H

DVB-S2/QPSK

MPEG-4 27500 5/6

Sharjah Sport

11977 V

DVB-S/MPEG-2 27500 5/6

OSN Sports 2 HD

11996 H

DVB-S2/8PSK 27500 2/3

Al Dawri & Al Kass Sport Channel

12054 V

DVB-S/MPEG-2 27500 5/6

Al Iraqiya Sports (Al-Iraqiya 3)

12380 H

DVB-S/MPEG-2 27500 5/6

Line Sport

12418 H

DVB-S/MPEG-2 27500 3/4

Al-Nahar Sport

12437 V

DVB-S/MPEG-2 27500 5/6

Abu Dhabi Sports 1 HD

Abu Dhabi Sports 2 HD Abu Dhabi Sports Extra HD

12467 H

DVB-S2/8PSK

MPEG-4 27500 2/3