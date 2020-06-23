تويتر حزين على اعتزال المصارع اندرتيكر 2020 وهذا سر اعتزاله  

قرر المصارع الامريكي مارك كالاوي المعروف بـ"اندرتيكر"، تقديم اعتزال في مجال المصارعة وذلك بعد مسيرة حافلة داحل حلبات المصارعة، وحصد الالقاب العالمية.

وكان قرار اعتزال اندرتيكر (55 عامًا) مفاجئًا متابعيه وجمهوره من حول العالم، إذ أطلقوا وسم على مواقع التواصل الاجتماعي ومنه توتير بعنوان "Undertaker"، حيث تصدر الوسم تريند تويتر بواقع ملايين التغريدات التي شكرت اندرتيكر على مسيرته الاسطورية في عالم المصارعة.

وتوشحت المنصات الرقمية بوسم اندرتيكر، ونشر المتابعون والنشطاء صورًا للمصارع منذُ ظهوره كمصارع عام 1990 حتى اليوم، والتي استذكروا بها بطولات اندرتيكر طوال الـ 30عامًا.

وكتب حساب bassam almarwan على وسم اندرتيكر، "من عرفت المصارعة وانا من عشاقها عرفت هالاسطورة..حسافه انه اعتزل".

أما الناشط rabeh فعلق على اعتزال اندرتيكر بعد نشره صور له :"اكثر صور تشرح لنا واقع عشنا" في إشارة على حزنه عليه.

حساب امريكان باد اس نشر صورًا تحاكي مشاهدة المصارع اندرتيكر وهو يخوض المصارعة داخل الحلبة، وقال: "واقع عشناه لسنوات طويلة والآن على مشارف فقدانه".

المتابع لمباريات اندرتيكر داخل الحلبة uthman عبر عن حزنه وكتب على "تويتر"، "اطول وقت اخذه 33 سنة .. الأجيال والتاريخ لاينساه ابد قدم كل شي في عالم المصارعة بكل شخصيات".

#Undertaker

من عرفت المصارعه وانا من عشاقها عرفت هالاسطورة..حسافه انه اعتزل ???? pic.twitter.com/oqbg1ulrjS — Bassam Almarwan ???????? (@BEM_87) June 22, 2020

#Undertaker



واقع عشناه لسنوات طويلة والآن على مشارف فقدانه ???? pic.twitter.com/yJZjd4PU8p — أمريكان باد اس ???? (@UNDERTA02626258) June 22, 2020

pic.twitter.com/Ydbcq7Aca8 I'm sorry to see the end come, thank you taker for everything you gave us in 30 years. Thank you our childhood hero. #ThankYouTaker #Undertaker — saurabh (@Sbothrajain) June 22, 2020

اطول وقت اخذه 33 سنة ..

الأجيال والتاريخ لاينساه ابد

قدم كل شي في عالم المصارعة بكل شخصيات#Undertaker pic.twitter.com/9t8egUdStt — υтнмαη (@uthmanon) June 22, 2020

وأعلن اللاعب اندرتيكر اعتزاله عن المصارعة عبر فيلمه الوثائقي the last ride، فيما أصدر محبي وجمهور المصارع هاشتاق باسم "اندرتيكر" على المنصات الرقمية، وألقوا الشكر له.

وكشف المصارع اندرتيكر، خلال الفصل الأخير من سلسلة Last Ride، أنه غير راغب في العودة لمباريات المصارعة بكافة بطولاتها العملاقة، وكان آخر مواجهة له ضد المصارع "أي جي ستايلز"، على منافسة "ساحة العظام".

ونشر موقع WWE تغريدة على توتير، صور رمزية للمصارع اندرتيكر، وفيها سلطت الضوء على مراحل المصارع خلال مسرته الاسطورية في حلبات المصارعة.

وقبل ثلاث سنوات، لوح المصارع اندرتيكر، في عرض راسلمينيا 33 اعتزاله اللعب في حلبات المصارعة.

وكان حينها قد واجهة اندرتيكر المصارع رومان رينز، ولم يرض المعتزل عن اداء مباراته، وقرر العودة إلى المصارعة من جديد، لمحو الأثار السلبية عن المواجهة مع رينز.

وترك المصارع اندرتيكر، إرثَا كبيرًا في خلال مسيرته في المصارعة الـ30 عامًا، ما جعله من احد اكبر المصارعين في التاريخ، وعليه سيتذكر سيرته الاجيال المتعاقبة.

وكان أول ظهور لـ اندرتيكر عام 1990 في WWE، وكان آخر لعبة خاضها اندرتيكر في بطولة راسلمينا 36.

اندريتكر العملاق لا يستطيع أحد في العالم مقارنة نفسه بأدائه الكبير في عالم المصارعة.

كنت دايم أقول لأمي باسافر امريكا عشان اشوفه بس وسبحان الله شفته بالحقيقة قبل مايعتزل والان اعتزل رعب الطفولة والزمن الجميل شكرا اندرتيكر ????❤️ #اندرتيكر #Undertaker pic.twitter.com/w2RqyCn6bY — أبواللطف (@Ab_f_kj99) June 21, 2020

وحصل اندرتيكر على سبع مرات لبطل العالم، إضافة إلى العديد من البطولات منها لقب رويال رامبل لعام 2007، وفوز 21 مرة في بطولة راسلمينا، وهو انجاز لن يتكرر في مجال المصارعة.

وأشار اندرتيكر، في فيلمه الوثائقي، لم يكن سعيدًا بأدائه أمام المصارع رومان رينز خلال مواجهته في راسملينيا 33.

وفي فليمه، قرر أندرتيكر أخيرًا الاستمتاع بحياته خارج شخصية أندرتيكر على حلبة المصارعة، التي عمل بها طوال حياته.

وأطلق اندرتيكر على نفسه ألقاب عدة، منها اسم "سيد الألم" في عام 1989 و”المعاقب” أثناء العمل مع (world championship wrestling) ، ثم “the undertaker” بمجرد انضمامه إلى wwe وكان هذا هو الاسم الذي تسبب في شهرته عالميًا.