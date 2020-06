تويتر حزين على اعتزال المصارع اندرتيكر 2020 وهذا سر اعتزاله  

قرر المصارع الامريكي مارك كالاوي المعروف بـ"اندرتيكر"، تقديم اعتزال في مجال المصارعة وذلك بعد مسيرة حافلة داحل حلبات المصارعة، وحصد الالقاب العالمية.

وكان قرار اعتزال اندرتيكر (55 عامًا) مفاجئًا متابعيه وجمهوره من حول العالم، إذ أطلقوا وسم على مواقع التواصل الاجتماعي ومنه توتير بعنوان "Undertaker"، حيث تصدر الوسم تريند تويتر بواقع ملايين التغريدات التي شكرت اندرتيكر على مسيرته الاسطورية في عالم المصارعة.

وتوشحت المنصات الرقمية بوسم اندرتيكر، ونشر المتابعون والنشطاء صورًا للمصارع منذُ ظهوره كمصارع عام 1990 حتى اليوم، والتي استذكروا بها بطولات اندرتيكر طوال الـ 30عامًا.

وكتب حساب bassam almarwan على وسم اندرتيكر، "من عرفت المصارعة وانا من عشاقها عرفت هالاسطورة..حسافه انه اعتزل".

أما الناشط rabeh فعلق على اعتزال اندرتيكر بعد نشره صور له :"اكثر صور تشرح لنا واقع عشنا" في إشارة على حزنه عليه.

حساب امريكان باد اس نشر صورًا تحاكي مشاهدة المصارع اندرتيكر وهو يخوض المصارعة داخل الحلبة، وقال: "واقع عشناه لسنوات طويلة والآن على مشارف فقدانه".

المتابع لمباريات اندرتيكر داخل الحلبة uthman عبر عن حزنه وكتب على "تويتر"، "اطول وقت اخذه 33 سنة .. الأجيال والتاريخ لاينساه ابد قدم كل شي في عالم المصارعة بكل شخصيات".

pic.twitter.com/Ydbcq7Aca8 I'm sorry to see the end come, thank you taker for everything you gave us in 30 years. Thank you our childhood hero. #ThankYouTaker #Undertaker