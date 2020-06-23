ابرز أسباب اعتزال المصارع اندرتيكر الشهير

أعلنت موقع WWE للمصارعة الحرة اعتزال المصارع الشهير مارك كالاوي والمعروف بـ اندرتيكر" والملقب بالحانوتي عن المصارعة بعد مسيرة طويلة لأكثر من ثلاثين عامًا خاضها المصارع الامريكي في حلبات المصارعة.

كما وأعلن اللاعب اندرتيكر اعتزاله عن المصارعة عبر فيلمه الوثائقي the last ride، فيما أصدر محبي وجمهور المصارع هاشتاق باسم "اندرتيكر" على المنصات الرقمية، وألقوا الشكر له.

وكشف المصارع اندرتيكر، خلال الفصل الأخير من سلسلة Last Ride، أنه غير راغب في العودة لمباريات المصارعة بكافة بطولاتها العملاقة، وكان آخر مواجهة له ضد المصارع "أي جي ستايلز"، على منافسة "ساحة العظام".

ونشر موقع WWE تغريدة على توتير، صور رمزية للمصارع اندرتيكر، وفيها سلطت الضوء على مراحل المصارع خلال مسرته الاسطورية في حلبات المصارعة.

وقبل ثلاث سنوات، لوح المصارع اندرتيكر، في عرض راسلمينيا 33 اعتزاله اللعب في حلبات المصارعة.

وكان حينها قد واجهة اندرتيكر المصارع رومان رينز، ولم يرض المعتزل عن اداء مباراته، وقرر العودة إلى المصارعة من جديد، لمحو الأثار السلبية عن المواجهة مع رينز.

وترك المصارع اندرتيكر، إرثَا كبيرًا في خلال مسيرته في المصارعة الـ30 عامًا، ما جعله من احد اكبر المصارعين في التاريخ، وعليه سيتذكر سيرته الاجيال المتعاقبة.

وكان أول ظهور لـ اندرتيكر عام 1990 في WWE، وكان آخر لعبة خاضها اندرتيكر في بطولة راسلمينا 36.

اندريتكر العملاق لا يستطيع أحد في العالم مقارنة نفسه بأدائه الكبير في عالم المصارعة.

Redemption is a long road...

Part 4 of #TheLastRide airs tomorrow on @WWENetwork. pic.twitter.com/HDuXuccEOp — Undertaker (@undertaker) June 13, 2020

وحصل اندرتيكر على سبع مرات لبطل العالم، إضافة إلى العديد من البطولات منها لقب رويال رامبل لعام 2007، وفوز 21 مرة في بطولة راسلمينا، وهو انجاز لن يتكرر في مجال المصارعة.

وأشار اندرتيكر، في فيلمه الوثائقي، لم يكن سعيدًا بأدائه أمام المصارع رومان رينز خلال مواجهته في راسملينيا 33.

وفي فليمه، قرر أندرتيكر أخيرًا الاستمتاع بحياته خارج شخصية أندرتيكر على حلبة المصارعة، التي عمل بها طوال حياته.

وأطلق اندرتيكر على نفسه ألقاب عدة، منها اسم "سيد الألم" في عام 1989 و”المعاقب” أثناء العمل مع (world championship wrestling) ، ثم “the undertaker” بمجرد انضمامه إلى wwe وكان هذا هو الاسم الذي تسبب في شهرته عالميًا.