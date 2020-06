ابرز أسباب اعتزال المصارع اندرتيكر الشهير

أعلنت موقع WWE للمصارعة الحرة اعتزال المصارع الشهير مارك كالاوي والمعروف بـ اندرتيكر" والملقب بالحانوتي عن المصارعة بعد مسيرة طويلة لأكثر من ثلاثين عامًا خاضها المصارع الامريكي في حلبات المصارعة.

كما وأعلن اللاعب اندرتيكر اعتزاله عن المصارعة عبر فيلمه الوثائقي the last ride، فيما أصدر محبي وجمهور المصارع هاشتاق باسم "اندرتيكر" على المنصات الرقمية، وألقوا الشكر له.

وكشف المصارع اندرتيكر، خلال الفصل الأخير من سلسلة Last Ride، أنه غير راغب في العودة لمباريات المصارعة بكافة بطولاتها العملاقة، وكان آخر مواجهة له ضد المصارع "أي جي ستايلز"، على منافسة "ساحة العظام".

ونشر موقع WWE تغريدة على توتير، صور رمزية للمصارع اندرتيكر، وفيها سلطت الضوء على مراحل المصارع خلال مسرته الاسطورية في حلبات المصارعة.

