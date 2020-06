شاهد: "فلويد جديد" يشعل حريق التظاهرات في مدينة أمريكية

أقدم محتجون على حرق المطعم الذي قتل عنده المواطن الأمريكي، ريتشارد بروكس يوم أمس السبت في أتلانتا عاصمة ولاية فلوريدا الأمريكية.

و كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو تظهر بروكس، البالغ من العمر 27 عاماص، و هو يقاوم عناصر الشرطة الامريكية، قبل أن يقوم أحدهم بقتله بعد تهديده باستخدام مسدس كهربائي صاعق.

و احتجاجاص على ذلك طالب المتظاهرون باقالة قائدة الشرطة في الولاية، التي بدورها قدمت استقالتها على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت صحيفة أتلانتا جورنال-ديستوريشن أن المتظاهرين الغاضبين بالفعل من وفاة جورج فلويد على يد شرطة مدينة مينيابوليس، قد خرجوا إلى الشوارع ليلة أمس السبت احتجاجا على وفاة بروكس من جديد.

Fire at Wendy's on University Ave in southwest Atlanta raging. A night to remember in Atlanta: Rayshard Brooks shot by an officer, the chief of Atlanta police resigned, and protesters stormed the interstate. Now, fire. #AtlantaShooting #AtlantaProtest pic.twitter.com/Fgjq7jhDiZ