تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى والدولار الأسترالي في الصعود

أكد موقع "بلوميرغ" اليوم الثلاثاء، ان سعر صرف الدولار تراجع امام معظم العملات الأجنبية، بحلول الساعة 12:10 بتوقيت غرينيتش.

وأوضح الموقع، ان تراجع الدولار شجع الحكومات من تبني إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي العالمي، كما شجع المستثمرين لتعزيز حيازاتهم من الأصول عالي المخاطر.

وذكر أن مؤشر الدولار تراجع بنسبة 0.27% إلى 97.3820 نقطة، بعد أن سجل في 29 مايو الماضي 98.3440 نقطة، كما تراجع الدولار بنسبة 3% من مستوى ذروة الشهر الماضي.

وأشار إلى ان الدولار بلغ منتصف مايو الماضي، 100.466 نقطة.

وصعد الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل نظيره الأمريكي، مع اتجاه الصناديق لاقتصادات يعتقد أنها تتعافى بمعدل أسرع من جائحة فيروس كورونا.

وسجلت الدولار العملة الأمريكية انخفاضًا أمام الجنيه الاسترليني والين والفرنك السويسري، فيما صعد الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار الامريكي.

اما بالنسبة لليورو، فقد ازددت ذروته ثلاثة أشهر تقريبا، بفضل دعم صانعو السياسات أضعف الاقتصادات بمنطقة اليورو بشراء دين لإبقاء العائدات منخفضة.

وواصل الدولار الأسترالي ارتفاعه لأكثر من واحد بالمئة أمام نظيرة الأمريكي إلى 0.6982 دولار أمريكي، في حين نزلت العملة الأمريكية لأقل مستوى في شهر مقابل الإسترليني عند 1.2615 دولار.

واكد الموقع ان اليورو قد ارتفع إلى 1.1205 دولار، متوقعًا اقترابه من ذروته في 16 مارس الماضي.