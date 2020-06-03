الأسبوع القادم : فتح التسجيل لقروض الزواج في غزة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة - صندوق دعم الشباب الفلسطيني، عن فتح باب التسجيل للحصول على قرض الزواج الحسن دورة (أبريل/٢٠٢٠) بقيمة (٢٠٠٠) دولار، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٠/٦/٧ وحتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٦/١١.

وقال عصام الهبيل مدير عام صندوق دعم الشباب ، إن الفئة العمرية المستهدفة لدورة شهر أبريل ٢٠٢٠ هي الفئة العمرية من (٢٢-٣٥) عاما، من خلال التسجيل الإلكتروني عبر نظام الدخول الحكومي الموحد من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق دعم الشباب .

وأشار الهبيل إلى أن الآلية المعتمدة بعد إنتهاء التسجيل، هي إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين ولكن بدون دعوة الشباب لحضور القرعة هذه المرة بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء "كورونا"، حيث سيقتصر الحضور على مجموعة محددة من الشباب وبث القرعة مباشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالصندوق والوزارة.