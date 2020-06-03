كيلة :لا إصابات بـ"كورونا" وتوزيع فرق لمتابعة تنفيذ البروتوكول الصحي

أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة اليوم الاربعاء 3/6/2020، أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في فلسطين منذ أمس، وأن نتائج 200 عينة ظهرت نتائجها سلبية.

وقالت كيلة خلال تصريحات لها أن عدد الحالات المصابة بكورونا هو 94، منها 23 حالة في القدس وضواحيها، و13 في الخليل، و16 في قلقيلية، و42 حالة في قطاع غزة .

وأشارت إلى أن المصاب بعد 21 يوما من إصابته يتم إعلان تعافيه حتى لو كانت النتيجة إيجابية وفقا لمعايير محددة أبرزها عدم وجود أعراض كالحرارة وغيرها، موضحة أن بقايا فيروس تبقى في جسم المصاب الا انها غير معدية، ما يدعو الى ضرورة التزام المتعافي بالحجر المنزلي لـ 14 يوما.

وأعلنت كيلة أن فرقا ستتوزع على كافة المحافظات اليوم من أجل متابعة تنفيذ البروتوكول الصحي في المؤسسات نظرا لعدم وجود التزام من عدد من المؤسسات بالإجراءات الصحية المطلوبة.