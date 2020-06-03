الوضع الصحي للأسير "أبو وعر" في خطر

حذّر رئيس نادي الأسير قدورة فارس، من تدهور الوضع الصحي للأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر.

وقال فارس، اليوم الأربعاء، إن الورم يزداد ولا يتراجع، رغم تلقي وعر عدة جلسات علاج كيميائي، ووصل وزنه إلى 40 كيلو.

وأضاف "بانتظار نتائج آخر فحص للأسير أبو وعر لتوضيح حقيقة ومستوى تطور المرض، والتي من المقرر أن تظهر بعد ثلاثة أيام"، مشيرا إلى أن إدارة سجون الاحتلال تواصل سياسة الإهمال الطبي بشكل متعمد ووحشي بحق الأسرى المرضى.

وفيما يتعلق بالأسير سامي جنازة الذي علق إضرابه المفتوح عن الطعام أمس، أكد فارس أن الاتفاق تم بحضور الهيئة القيادية لحركة "فتح" في سجن النقب، والتي بذلت جهودا حثيثة في مساندة إضرابه، معتبرا أن هذه الوقفة خطوة إلى الأمام باتجاه توحيد تحركات الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال.