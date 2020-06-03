تقرير: 4 شهداء و305 معتقلين خلال الشهر الماضي

قالت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاربعاء 3/6/2020، ان الاحتلال الإسرائيلي أعدم (4) مواطنين فلسطينيين، وأصاب (97) آخرين بجروح، واعتقل ما يزيد على (305) مواطنين، خلال أيار/ مايو المنصرم.

واوضحت الدائرة خلال تقريرها الشهري تحت عنوان "شعب تحت الاحتلال"، يرصد انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، خلال شهر أيار الماضي، أن قوات الاحتلال شرعت بحملة إعدامات ميدانية شرسة استهدفت المواطنين الفلسطينيين دون تمييز.

وأضافت أن تلك القوات أعدمت خلال الشهر الماضي، الطفل زيد فضل قيسية (15 عامًا)، جراء إطلاق رصاصة على رأسه مباشرة خلال قمعها المواطنين في مخيم الفوار، وكذلك بهاء الدين محمد العواودة (18 عامًا) من بلدة دير سامت، جنوب الخليل، وفادي عدنان سمارة (37 عامًا)، من قرية أبو قش في رام الله، والمقدسي من ذوي الاحتياجات إياد خيري الحلاق (32 عامًا).