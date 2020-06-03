بيان توضيحي عن عمولات السحب النقدي من البنك المركزي العراقي

أصدر البنك المركزي العراقي اليوم الاربعاء 3/6/2020، بياناً عن عمولات السحب النقدي بهدف تنظيم عمليات السحب النقدي، من خلال استخدام نقاط البيع.

ودعا البنك المركزي العراقي المصارف وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة بإلزام وكلائهم الإعلان في مقر عملهم عن تفاصيل الخدمات المقدمة، ونسب الأجور والعمولات المستقطعة بشكل واضح وصريح".

وطالب البنك المركزي المواطنين، بضرورة التأكيد من العمولات المستقطعة الظاهرة في شريح السحب الخاصة بالأجهزة، بحيث تكون متناسبة مع تعليمات البنك المركزي.

وحدد سقف السحبة الواحدة من نقاط البيع وهي 2 مليون دينار على أن يكون الحد الأعلى للعمولة 0.006 للمبلغ المسحوب ولا تقل عن 2000 دينار".