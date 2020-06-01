السفارة الفلسطينية في مصر تعلن وفاة فلسطيني بسبب "كورونا"

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، مساء اليوم الاثنين، وفاة المواطن محمد عبد الهادي ٤٩ عاما بسبب إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ما رفع إجماليي الوفيات بين صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم.

وأشارت السفارة، إلى أنها تابعت مع السلطات المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيد في مقابر منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بفيروس كورونا.

وذكرت الخارجية، أن المواطنة أميرة عتيق في الخمسينيات من العمر من ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة توفيت بسبب الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الفلسطينية في العالم إلى 111 حالة.

وأشارت إلى أن تعداد الإصابات بين صفوف الجالية، قد بلغ 1779 إصابة، حتى الآن.