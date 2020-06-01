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تسجيل إصابة بكورونا في بلدة حجة بقلقيلية يرفع إصابات فلسطين لـ628

  • فلسطين اليوم - قلقيلية
  • 08:48 - 01 يونيو 2020
كورونا اسرائيل1 كورونا اسرائيل1
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أعلنت المصادر الفلسطينية صباح اليوم الاثنين 1/6/2020 ، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة حجة لأحد المخالطين من البلدة الذي تم اكتشاف اصابته بفيروس كورونا مؤخراً ، ليرفع عدد المصابين بقلقيلية لـ14 مصاباً ، وفي فلسطين لـ628 مصاباً .

وقال رافع رواجبة محافظ قلقيلية ، انه وبعد تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة حجة لأحد المخالطين يرفع إجمال الاصابات في المحافظة لـ14 مصاباً ، موزعة كما يلي حجة 3، عزون عتمة 10، سنيريا 1.

 وكانت وزيرة الصحة برام الله د. مي كيلة  اعلنت الليلة الماضية عن تسجيل 4 حالات شفاء جديدة من فيروس "كورونا" لمصابين من بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل اليوم الأحد، ومغادرتهم مركز الحجر الصحي إلى منازلهم.

وأضافت الكيلة ، أن عدد حالات الشفاء في فلسطين يرتفع بذلك إلى 527 حالة.

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