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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تسجيل إصابة جديدة في بلدة حجة بقلقيلية يرفع عدد الاصابات بفلسطين لـ627

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:56 - 31 مايو 2020
كورونا كورونا
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أعلن رافع رواجبة محافظ قلقيلية اليوم الأحد 31/5/2020، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد المخالطين للعامل من بلدة حجة الذي تم اكتشاف اصابته بفيروس كورونا يوم أمس ليرفع عدد الاصابات في فلسطين لـ 627 مصاباً .

وبين المحافظ عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد المخالطين للعامل من بلدة حجة الذي تم اكتشاف اصابته بفيروس كورونا يوم أمس ، موضحاً ان ال47 عينة التي تم سحبها من بلدتي حجة والفندق ومناطق أخرى هي سلبية.

وأوضح : اوعزنا للطواقم الطبية والأمنية بتتبع الخارطة الوبائية الجديدة للمصاب والمخالطين وسيكون هناك اجراءات مناسبة لنتائج هذا التتبع وحجم الاختلاط وذلك بالتواصل مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية.

وأهاب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات والتباعد، واتاحة المجال امام الطواقم العاملة لاستكمال مهمتها.

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