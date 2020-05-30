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إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في قرية حجة بمحافظة قلقيلية

  • فلسطين اليوم - قلقيلية
  • 09:15 - 30 مايو 2020
كورونا اسرائيل1 كورونا اسرائيل1
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أعلن محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة صباح اليوم السبت 30/5/2020 ، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا لأحد العمال من بلدة حجة في محافظة قلقيلية وهو مخالط لأحد العمال المصابين في الداخل المحتل.

وقال المحافظ رواجبة "انه وبالتواصل مع رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية تم الإيعاز للطواقم الطبية والأمنية بتتبع الخارطة الوبائية الجديدة للمصاب وسيكون هناك اجراءات مناسبة لنتائج هذا التتبع وحجم الاختلاط وذلك.

وأكد وزارة الصحة قامت بسحب 92 عينة يوم أمس والعينة المصابة من ضمنها, وتقوم الوزارة بسحب عينات اخرى وفق التطورات الجديدة للخارطة الوبائية الجديدة.

وتابع" بخصوص قرى عزون عتمة وسنيريا وبيت امين ما زالت المنطقة مغلقة والإجراءات الامنية والطبية مستمرة

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