فيديو: ردة فعل غريبة لرئيسة وزراء نيوزيلندا أثناء زلزال وقع خلال مقابلة تلفزيونية معها

تعرضت العاصمة النيوزيلندية ولنغتون، صباح اليوم الاثنين، لهزة أرضية، وقد كانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، أثناء الهزة في مقابلة تلفزيونية على الهواء في مبنى البرلمان، إذ أظهرت رباطة جأش متناهية، إذ قابلت الأمر بابتسامة لطيفة.

وقال مرصد الزلازل في نيوزيلندا، إن الزلزال الذي بلغت قوته 5,8 درجة وقع على عمق 37 كيلومترا وكان مركزه على بعد 30 كيلومترا شمال غربي مدينة ليفين التي تقع على الجزيرة الشمالية قرب ولنغتون.

وعلى الرغم من عدم تسببه في أضرار فقد استمر أكثر من 30 ثانية، وأثار ذعرا في ولنغتون، ودفع كثيرين للاختباء تحت الطاولات في مكاتبهم ومنازلهم.

وبدأ الزلزال أثناء وجود أرديرن في مقابلة تلفزيونية على الهواء من مبنى البرلمان.

وقالت مازحة أثناء المقابلة "لو رأيتم أشياء تتحرك خلفي.. فهناك هزة خفيفة. مبنى البرلمان يتحرك أكثر قليلا من غيره".

وطمأنت المذيع بأنها في أمان واستمرت في المقابلة، وقالت: "لست جالسة تحت أي أضواء معلقة ويبدو أنني في مكان قوي من الناحية البنائية".

وتقع نيوزيلندا في منطقة نشطة زلزاليا في المحيط الهادئ، تعرف باسم "حزام النار" وتمتد لمسافة 40 ألف كيلومتر.

ولا تزال مدينة كرايستشيرش تتعافى من زلزال تعرضت له عام 2011 وكانت شدته 6,3 درجة وأدى إلى مقتل 185 شخصا.

