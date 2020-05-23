مواقيت صلاة عيد الفطر السعيد 2020 في مصر

رازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث تكتفي وزارة الأوقاف بنقل الشعيرة من مسجد السيدة نفيسة بحضور 20 مصلٍ، فيما يؤدي الجميع الصلاة في منازلهم وفق الرخصة الشرعية التي أقرت بها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء.

وفيما يلي بيانًا بمواقيت الصلاة في المحافظات المصرية المختلفة:

القاهرة: 5:22.. الجيزة 5:22.. الإسكندرية 5:24.. بورسعيد 5:15.. السويس 5:17.. طابا 5:08.. شرم الشيخ 5:14.. دمنهور 5:23

العريش 5:09.. الطور 5:16.. سانت كاترين 5:14.. طنطا 5:21.. المنصورة 5:19.. الزقازيق 5:20.. بنها 5:21.. شبين الكوم 5:22.. كفر الشيخ 5:21.. الفيوم 5:25.. بنى سويف 5:24.. المنيا 5:28.. أسيوط 5:28.. سوهاج 5:27.. قنا 5:24.. أسوان 5:27..أبو سمبل 5:35.. مرسى مطروح 5:35.. الغردقة 5:17.. الخارجة 5:35.. الإسماعيلية 5:16.. دمياط 5:16.. السلوم 5:43.. نويبع 5:10.. حلايب 5:16.. شلاتين 5:18.