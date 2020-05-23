عقار ترامب يزيد من احتمالات وفاة مرضى بفيروس كورونا

أفادت دراسة نشرت في دورية "لانسيت" الطبية أن عقار هيدروكسي كلوروكوين الذي يتعاطاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة الإصابة بفيروس كورونا يفاقم خطر موت المصابين بالمرض.

وأفادت الدراسة أن ليست هناك منافع لمعالجة المرضى بعقار هيدروكسي كلوروكوين المستخدم في علاج مرض الملاريا.

وقال ترامب إنه يتناول العقار بالرغم من تحذير قطاع الصحة بأنه قد يتسبب بمشاكل للقلب.

وكان ترامب قد كرر الدعاية للعقار، بالرغم من النصائح الطبية.

يذكر أن العقار المذكور يستخدم بفعالية لعلاج الملاريا وبعض الأمراض الأخرى مثل "مرض الذئبة" وهو مرض جلدي، والتهاب المفاصل، لكن لم توص أي دراسة باستخدامه لعلاج كوفيد-19.