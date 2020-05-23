نتيجة أبحاث الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني 2019-2020 بمحافظة المنيا

ظهرت نتيجة الأبحاث الشهادة الإعدادية محافظة المنيا ضمن نتائج الفصل الدراسي الثاني من العام 2019-2020، حيث اعتمد اللواء أسامة القلضي نتيجة امتحانات الدور الأول من شهادة الصف الثالث الإعدادي، ونسبة النجاح للمدارس التعليم العام جاءت عند 97.79%، وحصل 528 طالب وطالبة على الدرجات النهائية بمجموع 280درجة، وقد تم الإعلان عن أسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الإدارات التعليمية بقطاعات التعليم بالمنيا، كما تم إتاحة استخراج الدرجات النهائية برقم الجلوس في خطوة من شأنها تسهيل استخراج أولياء الأمور نتائج أبنائهم بكل سهولة.

أشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عبر تصريحات مديرها محمد محمود عزب، لأعداد الطلاب من تقدموا للامتحانات في قطاعات المدارس الرسمية، والبالغ 98172 طالب وطالبة، وكان عدد الطلاب والطالبات الحاضرين 96003 عبر تسليم المشروع البحثي الذي تم الاعتماد عليه كبدي للامتحانات بشكلها التقليدي، نتيجة ما تمر بها البلاد ودواعي الإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء، وقد حقق النجاح منهم 96003 طالب وطالبة.

نتيجة الأبحاث الشهادة الإعدادية المنيا

أضاف أن عدد الطلاب ممن لم يقدموا الأبحاث من الطلاب المتقدين لاختبارات الفصل الدراسي الأول بلغ 256 طالب وطالبة، وسيحق لهم الدخول إلى دور ثاني للاختبارات، وقد تم نشر رابط لاستعلام نتيجة الأبحاث الشهادة الإعدادية محافظة المنيا، والتعرف على درجات النجاح في شهادة الصف الثالث الإعدادي، حيث يمكن الاستعلام برقم الجلوس واسم الطالب، بجانب قوائم الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة لقطاعات التعليم الثلاثة.