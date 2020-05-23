تراجع عدد الاصابات بفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل انخفاض في عدد المصابين بفيروس كورونا الخاضعين للعلاج في المستشفيات.

وأكدت الصحة الفرنسية اليوم السبت، أن عدد الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفيات انخفض بواقع 205 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إلى 17178 شخصا.

ويستمر عدد المصابين بكورونا في المستشفيات بالتراجع منذ أكثر من 5 أسابيع.

وأشارت الوزارة كذلك إلى نقل 30 مصابا بحالة خطيرة إلى غرف العناية المركزة فيما انخفض عدد المصابين في العناية المركز بنسبة 2.1% ليصل إلى 1665 شخصا.

أما إحصاءات الوفيات، فأكدت وزارة الصحة أنها ستقدم حصيلتها يوم الاثنين، نظرا للعطلة الطويلة في عيد صعود المسيح.

ونشرت آخر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا يوم الخميس الماضي، إذ سجلت 28215 وفاة