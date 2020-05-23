متى تبدأ تكبيرات عيد الفطر المبارك 2020?

تكبيرات عيد الفطر المباىك 2020، و يحرص عليها كثير من المسلمين، لا سيما أن عيد الفطر هو جائزة الله - عز وجل- للمسلمين، و شرع لهم الفرح والابتهاج فيه، وجعل ذلك مرتبطًا بإتمام طاعة لله -تعالى-، فيأتي زمانه بعد ركنٍ من أركان الإسلام؛ وهو صيام شهر رمضان المبارك، ويكون المسلم بذلك قد أتم ما فُرض عليه من العبادات، والطاعات، فاستحق من الله -عز وجل- الأجر العظيم.

حكم تكبيرات عيد الفطر:

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يستحب الابتهاج و الفرح بالعيد والطاعة الرمضانية وكذلك التكبير مع أهل البيت ، فالتكبير للعيد سنة سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فقد قال سبحانه بعد آيات الصيام: {..وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ..} [البقرة:185].

متى تبدأ تكبيرات عيد الفطر؟

« مركز الأزهر» يوضح بأن تكبيرات عيد الفطر تبدأ بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ويستمر حتى صلاة العيد، ويستحب الإكثار منه ورفع الصوت به في كل هذه الفترة.

وأشار إلى أنه يُندب التكبير بغروب الشمس ليلة العيد في المنازل هذا العام برفع الصوت للرجل؛ إظهارًا لشعار العيد، موضحة أنه يستمر التكبير حتى يُحرِمَ الإمام بصلاة العيد، أما من لم يصلِّ مع الإمام فيكبِّر حتى يفرغ الإمام من صلاة العيد.