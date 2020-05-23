تهاني و تبريكات عيد الفطر السعيد 2020

نجمع لكم مجموعة من الصور والبطاقات التي يمكن من خلال أن تهنئوا أحبابكم بها لمباركتهم ومعايدتهم بقدوم عيد الفطر المبارك 2020 ،وتتشاركوا معهم الفرح والسعادة ،حيث تعتبر بطاقات التهنئة احد الوسائل التي يمكن من خلال أن تشعروا من حولكم بمحبتكم.

















أدام الله لكم الأعياد دهوراً وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك.

– تقبل الله صيامكم وأسعد أيامكم وكل عام وأنتم بخير.

– أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك عيد × عيد.

– أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك علينا وعليكم.

– كل عام وأنت إلى الله أقرب ولفعل الطاعات أرغب وللجنة أسبق.

– تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد.

– أحلى ما في العيد ثلاثة: كثرة الخيرات، وتبادل الزيارات، وقاريء هذه العبارات.

– في قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك.

– بأنوار رسول الله أمسيك وبعيد الفطر أهنئك وأدعى الله من الكوثر يسقيني ويسقيك إن شاء الله