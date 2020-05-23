وكالة الأنباء السعودية: صلاة العيد في الحرمين دون مصلين

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، عن موافقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على إقامة صلاة العيد في الحرمين الشريفين، دون مصلين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) فقد قال السديس: "هذا القرار، يدل على حرص ملك السعودية على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين، في ظل هذه الجائحة التي ألقت بالعالم أجمع".

وأصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعميما لمؤذني المساجد والجوامع بالمملكة، برفع التكبيرات يوم عيد الفطر، من بعد صلاة الفجر، وحتى دخول وقت صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية.

وشددت الوزارة على عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة، وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.