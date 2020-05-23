تحميل تكبيرات عيد الفطر السعيد 2020 بأجمل الأصوات وإليك حكم ترديد تكبيرات العيد

تحميل تكبيرات عيد الفطر 2020 على منصة اليوتيوب، حيثُ يلجأ المواطنون في هذه الفترة إلى تحميل تكبيرات عيد الفطر، من أجمل سماع نغمات التكبيرات في أول أيام العيد.

حيث يسعى المسلمون إلى الحصول تكبيرات عيد الفطر 2020 وبصيغة MB3، حيثُ أكدت الشريعة الإسلامية على عن حكم تكبيرات العيد سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعتبر من الطقوس الدينية كما جاءت في السنة النبوية الشريفة.

وللاستمتاع الجميل لأصوات تكبيرات العيد من الحرم المكي تابع هذا التقرير الذي اعدناه لكم، في حين يستعد المسلون في جميع الدول لأداء صلاة عيد الفطر وذلك في يوم الاحد المقبل الموافق 24 مايو.

ويبقى موقع فلسطين اليوم الاخباري يقدم لحضراتكم كل ما تحتاجون لتحميله وسماعه، وفي هذا التقرير سنوفر لكم كلمات ونغمات تكبيرات العيد نصًا وعلى منصة اليوتيوب.

وفي هذا العام تشهد دول العالم، منها العربية والإسلامية وباء فيروس كورونا المستجد، حيثُ قررت الدول فرض حالة الطوارئ القصوى وشمل إلغاء المرافق العامة والسياحية وغيره، ومع اقتراب عيد الفطر أوصت الجهات المختصة بضرورة اتباع الإجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس ولضمان السلامة المجتمعية.

وأكد الداعية الإسلامي محمد العريفي، في وقت سابق، أن السنة إن غابت الشمس وغدا العيد، فيجب أن يكبر الإنسان، فيقول كلمات التكبيرات وهي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، موضحا أنه لا بأس بذلك.

وأوضح العريفي، انه يسن للشخص أن يخرج إلى صلاة العيد بأهله.

واسترشد بالأحاديث وقال :"إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس جميعا بالخروج؛ حتى إنه يأمر الحجر النساء اللاتي ليس عليهن صلاة ومعذورة منها أصلا".

وبدأ العد التنازلي لاقتراب موعد عيد الفطر السعيد المبارك 2020، حيث يتبقى أيام معدودة لإعلان عن اول أيام عيد الفطر.

إليك كلمات تكبيرات العيد :

وفي هذا التقرير وضع موقع فلسطين اليوم الاخباري كلمات تكبيرات العيد ليردد بها المسلمون أثناء ذهابهم لصلاة العيد، وهي :

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

وفي هذا المقال تبارك وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لجميع المسلمين في بقاع الأرض عيدهم المبارك بكل محبة وسرور وتتمنى لهم كل الخير، وان يأتي العام المقبل وقد زالت الهموم والغموم.

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