الصحة: لا إصابات جديدة في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، بأنه لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في تقريرها حول تطورات فيروس كورونا "كوفيد19"، إن عدد الإصابات استقر عند 602 إصابة في جميع محافظات الوطن منذ ظهور الفيروس في فلسطين، بواقع: 319 في القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية.

وأضافت الصحة، أن الحالات النشطة حتى اليوم هي 132 حالة، بينها 60 في محافظة القدس، و33 في محافظة الخليل، و39 في المحافظات الجنوبية، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة من مجمل الإصابات 21.9%، والعدد الإجمالي لحالات التعافي 77.4% بواقع 466 حالة.

يشار إلى أن قطاع غزة سجل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا لسيدة مسنة تبلغ من العمر (77)، وهي من أصحاب الأمراض المزمنة.