الأوقاف بغزة تصدر توضيحًا بشأن صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات

أصدرت وزارة الأوقاف في غزة، اليوم السبت، توضيحًا بشأن صلاة عيد الفطر السعيد 2020 في المساجد والساحات العامة.

وقررت الأوقاف، استمرار أداء صلاة العيد في المساجد والساحات التابعة لها، بناء على النتائج الإيجابية للتقييم، والانضباط العالي الذي قدمه المصلون في صلاة الجمعة.

وقالت :"إن الوزارة ستنشر الخطبة النموذجية المقترحة عبر موقعها؛ ليستفيد منها الذين سيُصلُّون العيد في البيوت".

وفيما يتعلق بمدة خطبة العيد، أوضحت أن مدة خطبة العيد بألا تزيد عن عشر (10) دقائق، داعيةً إلى استثمار الخطبة في تعزيز إجراءات الواقية خلال أيام العيد.

وأكدت على الرجال الأصحاء الذين سيشهدون صلاة العيد بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المعلن عنها سابقًا، واصطحاب الكمامة الخاصة، وسجادة الصلاة، والتزام التباعد، والاكتفاء بالمعايدة اللفظية.

وأشارت إلى أن موقف الوزارة بشأن صلاة الجمعة والجماعة لا يزال في تقييم مستمر، وإن الالتزام بالإجراءات الوقائية يدعونا إلى اتخاذ قرارات إيجابية متقدمة مستقبلًا.

ودعت جميع الأهالي إلى أداء صلاة العيد جماعة في البيوت، وخاصة كبار السن والمرضى والنساء والأطفال، منبهةً إلى أنه لا يشترط لصحة صلاة العيد عددٌ معيَّنٌ.

كما ودعت اللجان المسجدية المشرفة على تنظيم الصلاة في المساجد، إلى إكمال المتطلبات اللازمة لأداء صلاة العيد وفق الإجراءات الصحية الآمنة.

وطالبت من الأهالي ممارسة المعايدة الآمنة، بالاكتفاء بالمعايدة عبر وسائل التواصل، ومن أراد التزاور المباشر فيلتزم بارتداء الكمامة، والتباعد، والمعايدة دون معانقة ولا مصافحة.