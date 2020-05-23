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تعبئة سرايا القدس بغزة تزور عوائل الشهداء في يوم القدس العالمي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:14 - 23 مايو 2020
تعبئة سرايا القدس تزور عوائل الشهداء في يوم القدس العالمي تعبئة سرايا القدس تزور عوائل الشهداء في يوم القدس العالمي
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نظمت وحدة التعبئة التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطيني، أمس، زيارات ميدانية لعوائل شهداء السرايا في جميع محافظات قطاع غزة، وذلك بمناسبة يوم القدس العالمي.

وأكدت السرايا، على أن دماء الشهداء ستبقى متجذرة في نفوس المجاهدين الأبطال، مشدّدةً على مواصلة مجاهدي السرايا طريق الجهاد؛ حتى تحرير فلسطين من الاحتلال، وتخللت تلك الزيارات عرض عسري لمجاهدي السرايا.

 وأحيت العديد من الدول العربية والاسلامية منها سوريا ولبنان واليمن وإيران يوم القدس العالمي الذي يصادف آخر جمعة من شهر رمضان، وهو وليدة الثورة الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن فلسطين.

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