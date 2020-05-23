وفاة شاب بحادث سير في نابلس

توفي شاب، اليوم السبت، جراء تعرضه لحادث سير جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفاد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بمصرع شاب 18 عاماً، بحادث سير بدراجة نارية جنوب نابلس، مشيرًا إلى أن الشرطة باشرت في التحقيق.