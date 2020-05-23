أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا في قطاع غزة

توفيت المسنة فضيلة محمد ابو ريدة (77 عامًا) من محافظة خان يونس، اليوم السبت في مستشفى العزل بمعبر رفح جراء اصابتها بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، بوفاة المسنة أبو ريدة وهي حالة الوفاة الأولى، مشيرة إلى أنها من ذوي الامراض المزمنة.

وأشارت الصحة إلى أنه جاري اتخاذ التدابير اللازمة وفق البرتوكول المعتمد لحالات الوفاة بفيروس كورونا.

على الصعيد ذاته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم السبت، إن خطة العمل الحكومي في مواجهة الجائحة خلال العيد تركز على تشديد إجراءات منع التجمعات في الأماكن العامة.

وأضاف معروف خلال الايجاز اليومي الحكومي، أنه لذلك تم اتخاذ قرار بعدم السماح لعمل المتنزهات العامة وأماكن الترفيه والساحات المركزية، مشيرًا إلى أن الشرطة تتابع تنفيذ القرار.

وأوضح معروف، أن صلاة العيد ستسير وفق الإجراءات والتدابير الوقائية التي تم اقرارها من وزارتي الصحة والأوقاف، لافتًا طواقم وزارة الأوقاف وأسر المساجد ستقوم بمتابعة الالتزام بهذه التعليمات كما جرى في صلاة الجمعة أمس.

وأهاب بالمواطنين للالتزام بسلسلة التدابير الوقائية والإجراءات الصحية سواء عند أداء صلاة العيد أو خلال أيام العيد وعدم التجمع في الأماكن العامة.

ولفت معروف أن هناك جهات مشبوهة نشطت خلال الساعات الماضية في نشر عدد كبير من الإشاعات بشكل مدروس لإحداث بلبلة داخل مجتمعنا، مشددًا أنه تم التحذير سابقا من تداول أية معلومات لم تصدرها جهات الاختصاص.

وأشار إلى أنه يتم التعامل من قبل الطواقم الحكومية وتقديم الخدمة للمستضافين في مراكز الحجر الصحي وفق إجراءات طبية مشددة لمنع المخالطة المباشرة.