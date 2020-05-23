طالع الأسعار.. "الفسيخ والرنجا" من أهم طقوس عيد الفطر.. هل لهما أضرار؟

يتهافت الغزيون مع قدوم عيد الفطر السعيد على شراء سمك "الفسيخ" و"الرنجا"، ويعتبرونها من أهم الطقوس السنوية إلى جانب "كعك" العيد وزيارات الأرحام، إضافة إلى الرحلات العائلية إلى الملاهي والمنتزهات العامة.

"الفسيخ والرنجا" إلى جانب البندورة المقلية، من أهم السمات التي تتميز بها مائدة أول أيام عيد الفطر، فالرائحة التي تنبعث من منازل المواطنين والأزقة والمخيمات، تشير إلى بدء العيد.

موسم ناجح

يقول صاحب سوبر ماركت الطيبات أبو السعيد زعرب، إن هناك إقبال جيد على شراء الرنجا والفسيخ من قبل المواطنين، مشيرًا إلى غالبية الكميات من الأسماك نفذت لديه بسبب الاقبال الكبير.

ويضيف زعرب لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن موسم عيد الفطر ناجح بالنسبة إلى الفسيخ والرنجا، لافتًا أن هذا العام أفضل من العام الماضي بشكل كبير.

أسعار الفسيخ والرنجا

وحول أسعار الفسيخ والرنجا، ذكر أن ما يطلع "سمك البراميل أو الفسيخ"، يبلغ سعر الكيلو الواحد منه (12) شيكلًا.

وإليكم أسعار "الرنقا والفسيخ بأنواعه في أسواق قاع غزة.

الرنجا المحلية المكشوف 20 شيكلا.

الرنجا المغلفة 25 شيكلا.

الرنجا المستوردة 40 شيكلا.

الفسيخ المستورد 12 شيكلا.

أضرار الفسيخ والرنجا

على الصعيد ذاته، حذر محمود الشيخ الدكتور الصيدلاني محمود الشيخ علي اخصائي التغذية العلاجية والطب البديل ومدير مركز ابن النفيس من أن تناول وجبة « الفسيخ » بكثرة.

وأوضح د.علي أن تناول الفسيخ بكثرة يعد خطرًا على صحة الانسان، وقد تصل في بعض الأحيان إلى التسمم والوفاة.

وتطرق، إلى أن هناك حالات تسمم ووفيات حدثت في مصر، مبينًا أن الفسيخ لا يحمل أي قيمة غذائية، إلى جانب أنه يتسبب بأمراض عدة إلى جانب " إرهاق الكلى.

ودعا د. الشيخ علي المواطنين الذين يعتبرون طقوس الفسيخ جزء من الموروث المطبخي الفلسطيني إلى ضرورة عدم الإكثار من الفسيخ وتناوله بكميات مقننة.

فحص السمك

ونصح بضرورة شراء الفسيخ من مصادر موثوقة، والتأكد من طريقة تخزين السمك، والنظر بالعين المجردة الى كل قطعة " فسيخ على حدة ومعاينتها عن طريق الشم، وتحسس صلابة السمكة، والنظر في عيونها فإن كانت زابلة ويظهر عند أحشائها بياض فيجب تركها وذلك لتعرضها لبكتيريا شديدة.

كما ودعا ربات البيوت إلى نقع وجبة الفسيخ قبل القلي لمدة لا تقل عن الساعة في الماء والخل والليمون وذلك لتخلصيها من الشوائب التي تضر بالصحة، وضرورة أن يراعي الشخص الكميات التي يتناولها خاصة مرضى ضغط الدم.

وفيما يتعلق بسمك الرنجة، قال : الرنجة عبارة عن سمك مدخن، ويشابه في أضراره على الصحة الفسيخ، ولا يحمل أي قيمة غذائية، لذلك الابتعاد عنهما نجاة من المتاعب.

اغلاق الملاهي والمنتزهات

في سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، قرارًا بإغلاق المدن الترفيهية والساحات المركزية والمتنزهات خلال فترة عيد الفطر.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم خلال مقابلة مع فضائية فلسطين اليوم، إن الاغلاق يشمل: "الجندي المجهول، وساحة الكتيبة، وميناء غزة، والكورنيش، ومتنزهات البلديات في المحافظات"؛ لمنع حدوث الازدحامات.

وأضاف البزم، انه بدءاً من فجر الغد ستنتشر الشرطة في كل الأماكن العامة لمنع الازدحام، داعيًا المواطنين لتفهم هذه الإجراءات في ظل الخطورة القائمة.







