تحميل تكبيرات عيد الفطر 2020 بجودة عالية MP3 بأصوات جميلة

تحميل تكبيرات عيد الفطر 2020 بجودة عالية MP3، حيثُ يبحث المواطنين على تحميل تكبيرات عيد الفطر، خصوصًا مع اقتراب العيد، للاستمتاع في سماع أصوات التكبيرات.

تحميل تكبيرات عيد الفطر 2020، بأصوات جميلة حيثُ يستمتع المستمع لتكبيرات العيد، لذا وفرنا لحضراتكم تكبيرات العيد بجودة عالية.

موقع فلسطين اليوم الاخباري وضع لحضراتكم مجموعة أصوات لتكبيرات عيد الفطر السعيد وبأصوات جميلة ورائعة لعدد من القراء.

وأعلنت معظم دول العالم أن يوم الاحد المقبل الموافق 24 مايو الحالي، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، فيما تستعد تلك الدول أداء صلاة العيد مع الاخذ بالإجراءات الاحتياطية والوقائية من فيروس كورونا.

الداعية الإسلامي محمد العريفي، أكد أنه من السنة إن غابت الشمس وغدا العيد، فيجب أن يكبر الإنسان، فيقول كلمات التكبيرات وهي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد للله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، موضحا أنه لا بأس بذلك.

وأوضح العريفي، انه يسن للشخص أن يخرج إلى صلاة العيد بأهله.

واسترشد بالأحاديث وقال:"إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس جميعا بالخروج؛ حتى إنه يأمر الحجر النساء اللاتي ليس عليهن صلاة ومعذورة منها أصلا".

وبدأ العد التنازلي لاقتراب موعد عيد الفطر السعيد المبارك 2020، حيث يتبقى أيام معدودة لإعلان عن اول أيام عيد الفطر.

وفي هذا المقال تبارك وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لجميع المسلمين في بقاع الأرض عيدهم المبارك بكل محبة وسرور وتتمنى لهم كل الخير، وان يأتي العام المقبل وقد زالت الهموم والغموم.

كلمات تكبيرات العيد :

وفي هذا الصدد وضعنا بين ايدكم كلمات لتكبيرات العيد، وهي:

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.