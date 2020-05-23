رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 وخطوات الاشتراك في المسابقة

الاشتراك في مسابقة الحلم 2020، حيث يترقب المواطنين سحب مسابقة الحلم والتي تقدر بنصف مليون دولار، واقترب السحب على جائزة حلم الأسرة في شهر رمضان، وفي هذا المقال سنوفر لحضراتكم رابط اشتراك المسابقة.

موقع فلسطين اليوم الاخباري يقدم لحضراتكم رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020، وكذلك أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم.

وقال الإعلامي مصطفى الأغا مقدم برنامج صدى الملاعب :"إن البرامج سيقدم العديد من الجوائز في مسابقة الحلم 2020"، مضيفًا أن المشاركين الفائزين هم استحقوا الموسم البرونزي والفضي والذهبي والماسي ضمن مسابقة الحلم 2020.

وأوضح أن جوائز مسابقة الحلم 2020 وصلت مجموعها 3.5 مليون دولار وهي موزعة على عدد من السحوبات المختلفة.

الموقع سيضع بين حضراتكم آلية الاشتراك في مسابقة الحلم 2020، ورابط اشتراك مسابقة الحلم، وفيه أيضا نقدم ارقام المشاركة في مسابقة الحلم في كل الدول العربية، وندعوكم لمتابعة المقال.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 :

ولقد وضعنا لكم كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم، وإليك اتباع تلك الخطوات:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve للرقم المرادف لبلدك.

الإجابة على السؤال الذي يصلك لتتمكن من تفعيل الاشتراك.

كلما جاوبت على العديد من الأسئلة تزيد من فرصك في الفوز.

يتم اختيار المشاركين في مسابقة الحلم بشكل عشوائي.

يتم تسليم جائزة مسابقة الحلم للفائزين من 90 إلى 180 يوماً من تاريخ انتهاء المسابقة.

إليكم رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 :

كما وضعنا لكم رابط الاشتراك في مسابقة الحلم، وللاشتراك (اضغط هنا).

أرقام الاتصال للاشتراك في مسابقة الحلم 2020 :