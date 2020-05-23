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رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 وخطوات الاشتراك في المسابقة

  • فلسطين اليوم - منوعات
  • 15:13 - 23 مايو 2020
رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 وخطوات الاشتراك في المسابقة رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 وخطوات الاشتراك في المسابقة
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الاشتراك في مسابقة الحلم 2020، حيث يترقب المواطنين سحب مسابقة الحلم والتي تقدر بنصف مليون دولار، واقترب السحب على جائزة حلم الأسرة في شهر رمضان، وفي هذا المقال سنوفر لحضراتكم رابط اشتراك المسابقة.

موقع فلسطين اليوم الاخباري يقدم لحضراتكم رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020، وكذلك أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم.

وقال الإعلامي مصطفى الأغا مقدم برنامج صدى الملاعب :"إن البرامج سيقدم العديد من الجوائز في مسابقة الحلم 2020"، مضيفًا أن المشاركين الفائزين هم استحقوا الموسم البرونزي والفضي والذهبي والماسي ضمن مسابقة الحلم 2020.

وأوضح أن جوائز مسابقة الحلم 2020 وصلت مجموعها 3.5 مليون دولار وهي موزعة على عدد من السحوبات المختلفة.

الموقع سيضع بين حضراتكم آلية الاشتراك في مسابقة الحلم 2020، ورابط اشتراك مسابقة الحلم، وفيه أيضا نقدم ارقام المشاركة في مسابقة الحلم في كل الدول العربية، وندعوكم لمتابعة المقال.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 :

ولقد وضعنا لكم كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم، وإليك اتباع تلك الخطوات:

  • إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve للرقم المرادف لبلدك.
  • الإجابة على السؤال الذي يصلك لتتمكن من تفعيل الاشتراك.
  • كلما جاوبت على العديد من الأسئلة تزيد من فرصك في الفوز.
  • يتم اختيار المشاركين في مسابقة الحلم بشكل عشوائي.
  • يتم تسليم جائزة مسابقة الحلم للفائزين من 90 إلى 180 يوماً من تاريخ انتهاء المسابقة.

إليكم رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 :

كما وضعنا لكم رابط الاشتراك في مسابقة الحلم، وللاشتراك (اضغط هنا).

أرقام الاتصال للاشتراك في مسابقة الحلم 2020 :

 

اسم الدولة

شبكة المحمول

رقم الاتصال

التكلفة لكل رسالة

مصر

فودافون

95450

5 جنيهات

مصر

أورانج

95450

5 جنيهات

مصر

اتصالات

95450

5 جنيهات

السعودية

Mobily

650444

5 ريال

السعودية

Virgin Mobile

300300

5 ريال

السعودية

Lebara

313131

5 ريال

الإمارات

Etisalat

6070

5 دراهم

الإمارات

Du

3636

5 دراهم

الكويت

GSM

4141

500 فلس

عمان

GSM

90434

500 فلس

البحرين

Batelco

94000

500 فلس

البحرين

VIVA

98885

500 فلس

البحرين

Zain

94000

500 فلس

العراق

Asiacell

2266

1200 دينار

العراق

Korek

2180

1200 دينار

العراق

Zain

2770

1200 دينار

فلسطين

Jawwal

1623

3.5 NIS

فلسطين

Wataniya

6750

3.5 NIS

الأردن

Orange

98880

70 قرش

الأردن

Umniah

98858

70 قرش

الأردن

Zain

98858

70 قرش

لبنان

Thuraya

008821622775627

حسب التعريفة

المغرب

INWI

9669

9 دراهم

المغرب

Orange

9669

9 دراهم

سوريا

Syriatel

1565

75 ليرة

سوريا

MTN

1555

75 ليرة

تونس

GSM

85988

1.44 دينار
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