القيادي الهندي :الامة العربية باتوا أكثر وعيًا بجرائم الاحتلال ومحاولات التطبيع ستنقشع سريعًا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. محمد الهندي، اليوم السبت، أن شعوب الأمة العربية باتوا أكثر وعيًا بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، مشدّدا على أن محاولات التطبيع مع الاحتلال ستنقشع سريعًا.

وقال د. الهندي في أعقاب ذكرى 72 لنكبة احتلال فلسطين :"إن على الاحتلال أن لا يغتر بالفقاقيع المهرولة للتطبيع فهؤلاء هم غثاء السيل سريعا ما ينقشعون".

وأضاف أن أوهام الشراكة مع العدو قد تبخرت ولم يبق مناه شيء، وأن أوهام التطبيع والركوع لصفقة القرن المزعومة والتي يتزعمها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قد انهت

وأوضح أن الأوضاع السياسية في العالم والمنطقة العربية وفلسطين تتغير اليوم بشكل سريع، قائلاً "فلا أمريكا هي أمريكا، ولا العرب هم العرب"، مبينًا أن (إسرائيل) تسابق الزمن لتسرق الضفة وتحسم مصير القدس المحتلتين.

وتابع :"أن الجميع أمام اختبار جدي يتمثل في ترجمة التصريحات الإيجابية إلى مواقف على الأرض وفق برامج عمل"، مؤكدًا على جهوزية الشعب الفلسطيني وكل قواه للتفاهم على برنامج وطني مشترك يعزز صموده ويحمي مقاومته.

وأكد الهندي، أن المعركة اليوم تدور على إيمان ووعي الشعب الفلسطيني، وأن الاحتلال يسعون إلى تسميم واستسلام عقول شبابنا بكل الوسائل.

وأشار إلى أن شعار الفلسطينيين في مواجهة هذا الزيف قول ربنا "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء"، قائلاً نقول :"إن (إسرائيل) قُهرت أمام غزة وفي جنوب لبنان".

وشدّد على أن "اليوم الشعب الفلسطيني أكثر وعيا وتجربة وقوة وصلابة".

وفي أيام عيد الفطر السعيد، دعا الهندي، الشعب الفلسطيني بضرورة الحشد على أبواب المسجد الأقصى المبارك وفي شوارع القدس العتيقة، مع استعادة جميع برامج الرباط في المسجد الأقصى، موجهًا كل التحية للشعب الفلسطيني بقدوم العيد.