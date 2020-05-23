ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا في قارة أفريقيا

أكدت بيانات لمراكز إفريقية للسيطرة على الامراض والوقاية، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في القارة الافريقية، قد ارتفعت جراء تسجيل حالات جديدة.

وأوضحت البيانات، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الدول الافريقية، قد تجاوزت 100 ألف حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 3 آلاف وفاة.

وبيّنت أن تعداد الإصابات بـ"كورونا" في القارة وصلت 1039933 حالة، وتوفى 3183 مريضا، بسبب الوباء، فيما تُعد منطقة شمال افريقيا من أكبر المناطق الموبوءة بالفيروس، إذ سجلت (32.3 ألف حالة).

وأشارت إلى 41473 شخصًا تماثلوا الشفاء من "كورونا"، أن جمهورية جنوب إفريقيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا من الفيروس، بعد أن سجلت ـ20125 إصابة.

وتلاها مصر بـ15786 إصابة، ثم الجزائر بـ7918 إصابة، والمغرب بـ7332 إصابة، ونيجيريا بـ7261 إصابة.

وتتصدر مصر أكبر الدول الافريقية تسجيلاً للوفيات، وبلغ فيها حالات الوفيات ـ707، تليها الجزائر582 وفاة، جنوب إفريقيا بـ397 وفاة، نيجيريا بـ221 وفاة، والمغرب بـ197 وفاة.