فيديو لحظة اعدام عشماوي وهذا ما قاله حرفياً

كشف مقطع فيديو تم نشره يوم أمس الجمعة لحظة اعدام ضابط الصاعقة المصري السابق هشام عشماوي.

وأدانت الجمهورية المصرية عشماوي بارتكاب العديد من العمليات الارهابية الاجرامية في الجمهورية.

ويظهر بمقطع الفيديو عشماوي محاط بجنود ملثمين وأمامه قاض عسكري يتلو عليه الحكم، وبعد أن تلا الحكم سأل عشماوي إن كان يريد شيئا قبل تنفيذ حكم الإعدام

فيديو لحظة اعدام عشماوي

ليرد عشماوي عليه بالقول: "ما بقاش ينفع خلاص".

والأربعاء 4 آذار/ مارس الماضي، أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق الضابط السابق هشام عشماوي، بتهمة تنفيذ عمليات "إرهابية"، وما يعرف بقضية "أنصار بيت المقدس".

وقال الرفاعي عبر صحفته على "فيسبوك": "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي".

وأدين عشماوي في حكمين نهائيين بالإعدام في قضيتي كمين "الفرافرة" والانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس".

ويتهم عشماوي بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية.