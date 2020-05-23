متى موعد صلاة العيد في فلسطين؟

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ، هو الساعة السادسة وعشر دقائق صباحاً، حسب التوقيت الصيفي.

وأشار الى أن مجلس الأوقاف مدد قرار تعليق صلاة الجمعة والجماعات في المسجد الأقصى المبارك، وهو ساري المفعول حتى يوم العيد، مشيرا إلى أن العدد الذي سيحضر صلاة الجمعة والعيد سيكون قليل جدا. مقتصرا على العاملين في المسجد من أئمة ومؤذنين وخطباء وسدنة وحراس للمسجد الأقصى المبارك، وبعض الموظفين الإداريين في دائرة الأوقاف.

وبشأن إقامة صلاة العيد في الساحات العامة، أكد على أنه اذا كان هناك بعض الساحات المفتوحة كما حدث في محافظة جنين وبإشراف وزارة الصحة والمحافظة وذوي الاختصاص في المنطقة، بشرط المحافظة على كافة التعليمات الصادرة من الصحة من حيث التباعد والكمامات وفي الاماكن المفتوحة باعتبارها منطقة خالية من الفيروس.

وأضاف: أن المحافظات التي لازال يوجد بها حالات اصابة بفيروس كورونا فيمكن للمواطنين أن يؤدونها في البيوت ويجوز ذلك.

ودعا المواطنين إلى ضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً أن صدقة الفطر قدرت هذا العام بتسعة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، في حدها الأدنى، يخرجها رب الأسرة، عن كل فرد من أفرادها، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن كونها صدقة فطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.