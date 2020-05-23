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ثلاثة أسرى فلسطينيين يدخلوان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 11:28 - 23 مايو 2020
اسرى في سجون الاحتلال اسرى في سجون الاحتلال
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دخل ثلاثة أسرى من محافظة جنين بالضفة المحتلة، اليوم السبت، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسيرين محمد راجح فهد الخالدي، ومحمد عارف رشيد عودة من بلدة عرانة دخلا عامهما الـ12 في سجون الاحتلال، وهما محكومان بالسجن مدى الحياة، فيما دخل الأسير عبد الله صدقي فريحات من اليامون عامه الـ 18 في سجون الاحتلال وهو محكوم بالسجن لـ 21 عاماً.

وأشار إلى أن الأسرى الثلاثة أمضوا سنوات طويلة في العزل وسياسة الحرمان من الزيارة والتنقل بين السجون بهدف عدم التواصل مع الحركة الأسيرة.

 

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