سعر الجنيه السوادني مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 23-5-2020

ننشر لقرائنا الأعزاء سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 23 -5 - 2020

كما ننشر لكم سعر الدولار في السودان في البنك المركزي حيث استقر سعر الدولار في السودان وسجل 131-133 جنيه سوداني

فيما استقرت اسعار العملات في السودان عند تعاملات الصباح، حيث نقدم لكم سعر الدولار في السودان و سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكية.

وتعاني العملة السودانية من أوضاع اقتصادية سيئة ناجمة عن ارتفاع معدل التضخم وتراجع سعر الدولار في السودان وتراجع سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

سعر الجنيه السوادني مقابل الدولار في السوق السوداء

كما ارتفع معدل التضخم في شهر أبريل/نيسان الماضي، إلى 98.81%، وسط استمرار الحكومة السودانية في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بمعاونة مجموعة أصدقاء السودان، وجهات مانحة، يقضي بخفض الدعم الموجه للمحروقات والقمح.

وأعلنت الحكومة السودانية مؤخرا بدء التطبيق الفعلي لأكبر زيادة في الرواتب في تاريخ السودان والتي بلغت في حدها الأدنى 500%.

شاهد الآن سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 23 مايو 2020 سعر الدولار في السودان في البنك المركزي :

العملة شراء بيع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار 55.0000 55.2750 سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني 176.8489 177.7331 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني 14.6546 14.7279 سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه السوداني 14.9754 15.0503 سعر كرونة السويدية مقابل الجنيه السوداني 5.6561 5.6844 سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه السوداني 39.6445 39.8427 سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه السوداني 57.9496 58.2393 سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه السوداني 67.8510 68.1903 سعر الين الياباني مقابل الجنيه السوداني 0.5169 0.5195

سجل سعر الشراء 55 جنيها سودانيا، بينما سجل سعر البيع 55.27 جنيهاً سودانيا،

سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية السودانية (السوداء) اليوم السبت 23/5/2020