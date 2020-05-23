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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سعر الجنيه السوادني مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 23-5-2020

  • فلسطين اليوم - الخرطوم
  • 11:23 - 23 مايو 2020
الجنيه السوداني الجنيه السوداني
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ننشر لقرائنا الأعزاء سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 23 -5 - 2020

كما ننشر لكم سعر الدولار في السودان في البنك المركزي حيث استقر سعر الدولار في السودان وسجل 131-133 جنيه سوداني

فيما استقرت اسعار العملات في السودان عند تعاملات الصباح، حيث نقدم لكم سعر الدولار في السودان و سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكية.

وتعاني العملة السودانية من أوضاع اقتصادية سيئة ناجمة عن ارتفاع معدل التضخم وتراجع سعر الدولار في السودان وتراجع سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

سعر الجنيه السوادني مقابل الدولار في السوق السوداء

كما ارتفع معدل التضخم في شهر أبريل/نيسان الماضي، إلى 98.81%، وسط استمرار الحكومة السودانية في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بمعاونة مجموعة أصدقاء السودان، وجهات مانحة، يقضي بخفض الدعم الموجه للمحروقات والقمح.

وأعلنت الحكومة السودانية مؤخرا بدء التطبيق الفعلي لأكبر زيادة في الرواتب في تاريخ السودان والتي بلغت في حدها الأدنى 500%.

شاهد الآن سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 23 مايو 2020 سعر الدولار في السودان في البنك المركزي :

العملة

شراء

بيع

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار

55.0000

55.2750

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني

176.8489

177.7331

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني

14.6546

14.7279

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه السوداني

14.9754

15.0503

سعر كرونة السويدية مقابل الجنيه السوداني

5.6561

5.6844

سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه السوداني

39.6445

39.8427

سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه السوداني

57.9496

58.2393

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه السوداني

67.8510

68.1903

سعر الين الياباني مقابل الجنيه السوداني

0.5169

0.5195

 

               

سجل سعر الشراء 55 جنيها سودانيا، بينما سجل سعر البيع 55.27 جنيهاً سودانيا،

سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية  السودانية (السوداء) اليوم السبت 23/5/2020

 

العملة

 سعر الصرف

سعر الدولار في السودان في السوق السوداء

133 جنيه

سعر الجنيه السوداني مقابل الريال السعودي

35.20 جنيه

سعر الجنيه السوداني مقابل الدرهم الإماراتي

37.30 جنيها

سعر الدولار في السودان في المصرف المركزي

55.0000 جنيه

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري

8.30 جنيه

سعر الجنيه السوداني مقابل الريال القطري

35.80 جنيه

سعر الجنيه السوداني مقابل اليورو

145 جنيه

 

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