سعر الجنيه السوادني مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 23-5-2020

ننشر لقرائنا الأعزاء سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 23 -5 - 2020
كما ننشر لكم سعر الدولار في السودان في البنك المركزي حيث استقر سعر الدولار في السودان وسجل 131-133 جنيه سوداني
فيما استقرت اسعار العملات في السودان عند تعاملات الصباح، حيث نقدم لكم سعر الدولار في السودان و سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكية.
وتعاني العملة السودانية من أوضاع اقتصادية سيئة ناجمة عن ارتفاع معدل التضخم وتراجع سعر الدولار في السودان وتراجع سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
سعر الجنيه السوادني مقابل الدولار في السوق السوداء
كما ارتفع معدل التضخم في شهر أبريل/نيسان الماضي، إلى 98.81%، وسط استمرار الحكومة السودانية في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بمعاونة مجموعة أصدقاء السودان، وجهات مانحة، يقضي بخفض الدعم الموجه للمحروقات والقمح.
وأعلنت الحكومة السودانية مؤخرا بدء التطبيق الفعلي لأكبر زيادة في الرواتب في تاريخ السودان والتي بلغت في حدها الأدنى 500%.
شاهد الآن سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم السبت 23 مايو 2020 سعر الدولار في السودان في البنك المركزي :
|
العملة
|
شراء
|
بيع
|
سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار
|
55.0000
|
55.2750
|
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني
|
176.8489
|
177.7331
|
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني
|
14.6546
|
14.7279
|
سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه السوداني
|
14.9754
|
15.0503
|
سعر كرونة السويدية مقابل الجنيه السوداني
|
5.6561
|
5.6844
|
سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه السوداني
|
39.6445
|
39.8427
|
سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه السوداني
|
57.9496
|
58.2393
|
سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه السوداني
|
67.8510
|
68.1903
|
سعر الين الياباني مقابل الجنيه السوداني
|
0.5169
|
0.5195
سجل سعر الشراء 55 جنيها سودانيا، بينما سجل سعر البيع 55.27 جنيهاً سودانيا،
سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية السودانية (السوداء) اليوم السبت 23/5/2020
|
العملة
|
سعر الصرف
|
سعر الدولار في السودان في السوق السوداء
|
133 جنيه
|
سعر الجنيه السوداني مقابل الريال السعودي
|
35.20 جنيه
|
سعر الجنيه السوداني مقابل الدرهم الإماراتي
|
37.30 جنيها
|
سعر الدولار في السودان في المصرف المركزي
|
55.0000 جنيه
|
سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري
|
8.30 جنيه
|
سعر الجنيه السوداني مقابل الريال القطري
|
35.80 جنيه
|
سعر الجنيه السوداني مقابل اليورو
|
145 جنيه