ارتفاع حاد.. اسعار الذهب في الاردن بجميع العيارات اليوم السبت 23 - 5 - 2020

تنتعش أسواق الذهب في الأردن خلال موسم الأعياد، لكن من غير المعروف كيف ستكون أوضاع الأسواق بسبب فيروس كورونا، وارتفاع سعر الذهب في الأردن.

وسجل الذهب في الأردن ارتفاعاً كبيراً في الأسعار خلال الأسبوع الماضي بفضل نمو الطلب على استثمارات الملاذ الآمن، مع اتضاح مدى الضرر الناجم عن فيروس كورونا في أعقاب بيانات قاتمة من اقتصادات رئيسية وتلاشي التفاؤل إزاء لقاح محتمل.

ونرصد لكم في موقع فلسطين اليوم أسعار الذهب في الأردن بجميع العيارات (عيار 18، عيار 20، عيار 21، عيار 24).

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1746.58 دولار للأوقية بحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش. وارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1751.90 دولار.

وقال جيجار تريفيدي، محلل أسواق السلع الأولية لدى أناند راثي للوساطة في الأسهم في مومباي، ”موجة صعود ما يسمى ’لقاح الأمل‘ في الأسهم حل بها الضعف. الذهب يعود إلى المركز مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة... علاقات التجارة قد تتحول إلى الأسوأ في أي لحظة.“



تبددت حالة التفاؤل التي أشاعتها بيانات مبكرة بشأن لقاح محتمل بعد أن أورد موقع إخباري طبي أنها غير كافية مما أدى لهبوط الأسهم الأمريكية واستقرار أسهم آسيا بعد موجة صعود هذا الأسبوع.

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 39.41 دينار $55.59 سعر الذهب عيار 22 36.13 دينار $50.95 اسعار الذهب عيار 21 34.49 دينار $48.64 اسعار الذهب عيار 18 29.56 دينار $41.69 سعر الذهب عيار 14 22.99 دينار $32.42 سعر الذهب عيار 12 19.71 دينار $27.79 اسعار أوقية الذهب 1,226 دينار $1,729 اسعار جنيه الذهب 275.88 دينار $389.11 اسعار كيلو الذهب 39,411 دينار $55,585

متوسط اسعار الذهب في الاردن:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 21 مايو 39.36 34.44 29.52 22.96 19.68 20 مايو 39.89 34.90 29.91 23.27 19.94 19 مايو 39.79 34.82 29.85 23.21 19.90 18 مايو 39.49 34.55 29.62 23.04 19.74 17 مايو 39.74 34.77 29.80 23.18 19.87 16 مايو 39.74 34.77 29.80 23.18 19.87 15 مايو 39.74 34.77 29.80 23.18 19.87 14 مايو 39.53 34.59 29.65 23.06 19.76 13 مايو 39.15 34.25 29.36 22.84 19.57 12 مايو 38.83 33.98 29.12 22.65 19.42

وسنواصل معكم في موقع فلسطين اليوم الإخباري متابعة أخبار وأسعار الذهب في الوطن العربي ومن ضمنها أسعار الذهب في الأردن بشكلٍ يومي.