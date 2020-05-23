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إقامة صلاة العيد في الحرمين غدا دون مصلين..ورفع تكبيرات العيد من جميع المساجد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:01 - 23 مايو 2020
المسجد الحرام2 المسجد الحرام2
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أعلن عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي،  عن إقامة صلاة العيد في الحرمين الشريفين، دون مصلين  بعد موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز،

وبين ان هذا القرار يدل على الحرص لإحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألقت بالعالم أجمع.

من جهتها، أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميما لمؤذني المساجد والجوامع بالمملكة، برفع التكبيرات يوم عيد الفطر، من بعد صلاة الفجر وحتى دخول وقت صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية.

وأكدت الوزارة على عدم إقامة صلاة العيد في جميع الجوامع والمصليات بمناطق المملكة وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

 

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