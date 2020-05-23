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طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 مع الإعلامي مصطفى الأغا - موعد السحوبات على نصف مليون دولار

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:02 - 23 مايو 2020
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 مع الإعلامي مصطفى الأغا - موعد السحوبات على نصف مليون دولار طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 مع الإعلامي مصطفى الأغا - موعد السحوبات على نصف مليون دولار
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لا تزال مسابقة الحلم 2020 – 1441 تشكل حلماً لكل مواطن عربي، لاسيما أنها تقدم جوائز عينية هي الأكبر في تاريخ المسابقات، إذ تقدم مبالغ خيالية.

ونرصد لكم في موقع فلسطين اليوم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 مع الإعلامي مصطفى الاغا ورابط الاشتراك في مسابقة الحلم كذلك عبر قناة mbc، حيث السحب على جائزة الأسرة في رمضان.

بينما كشفت مسابقة الحلم 2020 عن جائزة الحلم التي تقدمها إلى الفائز في مسابقة الحلم 2020 حيث اقترب السحب على جائزة حلم الأسرة في شهر رمضان حيث سنوفر لكم رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 والاشتراك في سحب النصف مليون دولار في شهر رمضان 2020.

مسابقة الحلم في رمضان 2020

وأعلن الإعلامي مصطفى الآغا مقدم برنامج صدى الملاعب على قناة ام بي سي MBC، أن هناك العديد من الجوائز المقدمة للمشاركين في مسابقة الحلم في عام 2020 وهم الذين استحقوا الموسم البرونزي والفضي والذهبي والماسي ضمن مسابقة الحلم 2020، حيث وصلت جوائز مسابقة الحلم مجموعها 3.5 مليون دولار موزعة على عدد من السحوبات المختلفة وتعد الأكبر.

 

جوائز مسابقة الحلم 2020

 

تقدم مسابقة الحلم mbc dream 2020 جوائز قيمتها 3.5 مليون دولار أمريكي، يتم توزيعها على عدة سحوبات مختلفة، فيتم السحب دوريًا على جائزة مائة ألف دولار أمريكي، بجانب سحب خاص بمناسبة شهر رمضان على حلم لعائلة قيمته خمسمائة ألف دولار أمريكي، فضلاً عن السحب كل فترة على جائزة 1000$، وأخيرًا السحب في نهاية العام على جائزة الحلم الأكبر والتي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي.

 

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

نوفر لكم خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2020 من خلال اتباع الخطوات التالية:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve للرقم المرادف لبلدك.

الإجابة على السؤال الذي يصلك لتتمكن من تفعيل الاشتراك.

كلما جاوبت على العديد من الأسئلة تزيد من فرصك في الفوز.

يتم اختيار المشاركين في مسابقة الحلم بشكل عشوائي.

يتم تسليم جائزة مسابقة الحلم للفائزين من 90 إلى 180 يوماً من تاريخ انتهاء المسابقة.

 

رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020

 

للوصول إلى رابط الاشتراك في مسابقة الحلم عبر قناة ام بي سي 2020 : اضــغط هُنــا

 

أرقام الاتصال للاشتراك في مسابقة الحلم 2020

اسم الدولة

شبكة المحمول

رقم الاتصال

التكلفة لكل رسالة

مصر

فودافون

95450

5 جنيهات

مصر

أورانج

95450

5 جنيهات

مصر

اتصالات

95450

5 جنيهات

السعودية

Mobily

650444

5 ريال

السعودية

Virgin Mobile

300300

5 ريال

السعودية

Lebara

313131

5 ريال

الإمارات

Etisalat

6070

5 دراهم

الإمارات

Du

3636

5 دراهم

الكويت

GSM

4141

500 فلس

عمان

GSM

90434

500 فلس

البحرين

Batelco

94000

500 فلس

البحرين

VIVA

98885

500 فلس

البحرين

Zain

94000

500 فلس

العراق

Asiacell

2266

1200 دينار

العراق

Korek

2180

1200 دينار

العراق

Zain

2770

1200 دينار

فلسطين

Jawwal

1623

3.5 NIS

فلسطين

Wataniya

6750

3.5 NIS

الأردن

Orange

98880

70 قرش

الأردن

Umniah

98858

70 قرش

الأردن

Zain

98858

70 قرش

لبنان

Thuraya

008821622775627

حسب التعريفة

المغرب

INWI

9669

9 دراهم

المغرب

Orange

9669

9 دراهم

سوريا

Syriatel

1565

75 ليرة

سوريا

MTN

1555

75 ليرة

تونس

GSM

85988

1.44 دينار

 

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