طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 مع الإعلامي مصطفى الأغا - موعد السحوبات على نصف مليون دولار

لا تزال مسابقة الحلم 2020 – 1441 تشكل حلماً لكل مواطن عربي، لاسيما أنها تقدم جوائز عينية هي الأكبر في تاريخ المسابقات، إذ تقدم مبالغ خيالية.

ونرصد لكم في موقع فلسطين اليوم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 مع الإعلامي مصطفى الاغا ورابط الاشتراك في مسابقة الحلم كذلك عبر قناة mbc، حيث السحب على جائزة الأسرة في رمضان.

بينما كشفت مسابقة الحلم 2020 عن جائزة الحلم التي تقدمها إلى الفائز في مسابقة الحلم 2020 حيث اقترب السحب على جائزة حلم الأسرة في شهر رمضان حيث سنوفر لكم رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 والاشتراك في سحب النصف مليون دولار في شهر رمضان 2020.

مسابقة الحلم في رمضان 2020

وأعلن الإعلامي مصطفى الآغا مقدم برنامج صدى الملاعب على قناة ام بي سي MBC، أن هناك العديد من الجوائز المقدمة للمشاركين في مسابقة الحلم في عام 2020 وهم الذين استحقوا الموسم البرونزي والفضي والذهبي والماسي ضمن مسابقة الحلم 2020، حيث وصلت جوائز مسابقة الحلم مجموعها 3.5 مليون دولار موزعة على عدد من السحوبات المختلفة وتعد الأكبر.

جوائز مسابقة الحلم 2020

تقدم مسابقة الحلم mbc dream 2020 جوائز قيمتها 3.5 مليون دولار أمريكي، يتم توزيعها على عدة سحوبات مختلفة، فيتم السحب دوريًا على جائزة مائة ألف دولار أمريكي، بجانب سحب خاص بمناسبة شهر رمضان على حلم لعائلة قيمته خمسمائة ألف دولار أمريكي، فضلاً عن السحب كل فترة على جائزة 1000$، وأخيرًا السحب في نهاية العام على جائزة الحلم الأكبر والتي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

نوفر لكم خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2020 من خلال اتباع الخطوات التالية:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve للرقم المرادف لبلدك.

الإجابة على السؤال الذي يصلك لتتمكن من تفعيل الاشتراك.

كلما جاوبت على العديد من الأسئلة تزيد من فرصك في الفوز.

يتم اختيار المشاركين في مسابقة الحلم بشكل عشوائي.

يتم تسليم جائزة مسابقة الحلم للفائزين من 90 إلى 180 يوماً من تاريخ انتهاء المسابقة.

رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2020

للوصول إلى رابط الاشتراك في مسابقة الحلم عبر قناة ام بي سي 2020 : اضــغط هُنــا

أرقام الاتصال للاشتراك في مسابقة الحلم 2020