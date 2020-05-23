ارتفعت أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم السبت 23-5-2020 في أخر 30 رمضان، بشكل طفيف حيث وصل سعر الكيلو 13 شيكل بدلا من 12 شيكل.

ويعتقد الكثير من المتابعين والمهتمين بأن ارتفاع اسعار الدجاج ناجم عن نفوق أعداد كبيرة من الدجاج خلال الفترة الماضية بسبب موجة الحر الشديدة التي ضربت الأراضي الفلسطينية.

وننشر لكم في موقع فلسطين اليوم قائمة بأسعار الدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم السبت كما سننشر لكم مشتقات الدجاج.

وفيما يلي سعر الدجاج وملحقاته في غزة اليوم: