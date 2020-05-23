قائمة محدث: تذبذب أسعار الذهب في تركيا اليوم

تنشط أسواق الذهب في تركيا خلال أيام عيد الفطر السعيد، لكنْ لا يعرف خلال موسم 2020 ما إذا كانت الأسواق ستشهد إقبال من الأتراك أم لا مع وجود حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب في تركيا.

وتشهد أسعار الذهب في الأسواق العربية والعالمية حالة من عدم الاستقرار في الأسعار مقابل العملة المحلية والدولار الأمريكي .

فقد بلغت أسعار الذهب في تركيا اليوم السبت الموافق 23 مايو 2020، مقابل العملة المحلية "الليرة التركية" و "الدولار الأمريكي" لجميع أعيرة الذهب "عيار 24, 22, 18, 14" كالتالي :-

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحال الصاغة نحو 332.61 ليرة تركية.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة 380.21 ليرة تركية اليوم .

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 22 نحو 348.49 ليرة تركية.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 285.06 ليرة تركية.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأقل فئة لنحو 221.85 ليرة تركية.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 11,824.38 ليرة تركية.