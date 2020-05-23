طالع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في عيد الفطر السعيد

يبحث الملايين من السوريين عن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لاسيما قبل يوم واحد من ايام عيد الفطر السعيد.

ويهتم الملايين من الناس بأسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية هذه الأيام بشكل كبير جدًا نظرًا لاستخدامها في عمليات البيع والشراء.

وتشهد أسعار الليرة انخفاضَا بسيطًا مقابل العملات الأخرى خاصة بعد أسبوع من الارتفاع الجنوني بسبب ظهور رامي مخلوف وتحذير المصارف.

وتعتبر الليرة السورية والدولار الأمريكي أكثر العملات تداولًا في الأسواق السورية لاسيما التجار الذي يشترون البضاعة بالدولار.

واللافت للانتباه أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لها سعرين الأول عبر المصرف المركزي السوري والثاني في السوق السوداء.

وهناك فرق كبير بين سعر المصرف المركزي والسوق السوداء، لكن تنشط في هذه الأيام خاصة أسعار السوق السوداء.

وتعاني الليرة السورية أزمة حقيقية وكبيرة جدًا منذ سنوات خاصة بعد الحرب الدموية داخل الدولة السورية منذ عام 2011.

ومن اندلاع الحرب الداخلية في سوريا فقدت الليرة السورية قيمتها مقابل العملات الأجنبية الأخرى وخاصة الدولار.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

وفي هذه المقالة سننشر لكم في موقع فلسطين اليوم اسعار الليرة السورية مقابل العملات الأخرى لاسيما الدولار الأمريكي.

سعر الليرة السورية في أول أيام عيد الفطر السعيد

العملة الحد الأدنى الحد الأعلى الدولار الأمريكي 434 438 اليورو 483 488 الجنيه الإسترليني 565 570 الدولار الكندي 330 333 الدينار الكويتي 1,430 1,444 الريال السعودي 116 117 الدينار الأردني 620 626 الدينار البحريني 1,160 1,171 الدرهم الإماراتي 119 121 الليرة التركية 172 175

الليرة السورية مقابل الدولار

لكن أسعار الليرة السورية في السوق السوداء تختلف تمامًا عن تلك الأسعار حيث وصل سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي نحو 1600 ليرة سورية.

وهذا السعر انخفض عن الأيام الماضية الذي بلغ فيه سعر الليرة السورية مقابل الدولار نحو ألفي ليرة للدولار الواحد فقط.