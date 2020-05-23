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تفاصيل وفاة الفنان مؤمن الفرخ أحد ممثلي باب الحارة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:15 - 23 مايو 2020
مأمون الفرخ مأمون الفرخ
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توفيَّ الفنان والمخرج المسرحي مأمون الفرخ الذي وافته المنية عن عمر 62 عاما إثر احتشاء العضلة القلبية، وفقاً لما أعلنته نقابة الفنانين السوريين.

وشارك الفرخ في عدد من الأعمال الدرامية التي تنوعت بين المسلسلات التلفزيونية والإذاعية إضافة إلى المسرح، كما كانت له مشاركات في دبلجة الرسوم المتحركة.

وشغل موقع مدير مسرح القباني، ومدير مسرح الطفل والعرائس.

شارك في عشرات الأعمال كان أحد أشهرها مسلسل "باب الحارة" الذي أدى فيه دور "أبو سمير الحمّصاني"، إضافة إلى مشاركته في مسلسلات: "يوميات دير عام" و"أيام الغضب" و"أخوة التراب" و"بطل من هذا الزمان" و"الخوالي" و"العبابيد"، و"الهروب إلى القمة" و"ليالي الصالحية" و"أهل الراية" و"أسعد الوراق" و"الزعيم"، وغيرها الكثير.

وتخرج الفرخ من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وهو من مواليد دمشق عام 1958.

 

تعازينا القلبية بوفاة الزميل الفنان القدير مأمون الفرخ اثر احتشاء عضلة قلبية ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن ومكان التعزية بعد التواصل مع عائلة الفقيد انا لله وانا اليه راجعون

Julkaissut ‎فرع دمشق لنقابة الفنانينTorstaina 21. toukokuuta 2020

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